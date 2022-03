Zrůda Marilyn Manson: Dokument o zpěvákovi odhalil, co prováděl svým partnerkám

Dnes je Evan Rachel Wood 34 let, proslavila se mimo jiné i ve snímcích Ztracené nebo Třináctka a získala prestižní hereckou cenu Zlatý glóbus, když jí bylo pouhých 17 let, jak uvádí The Guardian.

Kontroverzního zpěváka Marilyna Mansona, který jí údajně postupně způsobil celou řadu traumat, poznala na jednom z večírků již roce 2006, tedy v pouhých 18 letech. Zpěvákovi bylo tehdy téměř dvakrát tolik.

Dokument Jako Fénix z popela, který o jejich děsivém vztahu připravila s režisérkou Amy J. Berg, detailně odhaluje vše, co jí zpěvák údajně provedl a jak to ovlivnilo cejí její život.

Marilyn Manson v některých vzbuzuje zděšení dokonce i jen svým vzhledem. Nosí totiž výrazný make-up a dokonce i barevné kontaktní čočky. Vzhledem jeho kontroveze ale rozhodně nekončí.

Jeho hudební klipy a výstupy jsou plné násilí, ze kterého běhá mráz po zádech. Podle jeho bývalé partnerky ale jeho násilné chování nepřestává ani v jeho osobním životě.

Drogy, izolace a výhružky

Wood zpěváka obvinila z několikaletého fyzického, sexuálního i psychického zneužívání. Prý si ji jako mladou dívku omotal kolem prstu a poté toho dlouhé roky zneužíval.

Uvedla, že jedním z prvních děsivých okamžiků bylo natáčení klipu Heart-Shaped Glasses, před kterým ji zpěvák údajně zdrogoval. Jeho chování se ale od té chvíle jen zhoršovalo. Údajně ji cíleně udržovat ve spánkové deprivaci, postaral se o to, aby byla izolována od okolního světa, a vyhrožoval jí smrtí.

Důležitým detailem dokumentu je také to, že Evan Rachel Wood má židovské předky, což v jejím děsivém mučení údajně hrálo zásadní roli. Manson totiž otevřeně podporuje neonacismus a obdivuje Hitlera a jeho schopnost mluvit k davům.

Zdroj: The Guardian

