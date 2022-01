Andrea Verešová se ukázala úplně nahá, už ji prý nebaví názory puritánů

Andrea Verešová se se svými vypracovanými křivkami na instagramu často chubila na slunných plážích v miniaturních plavkách, které nechávaly představivosti opravdu málo. Nyní ale zvolila jinou taktiku, nenechala přesdtavivosti vůbec nic.

Chce tak prý bojovat s archaismy a puritánstvím.

„Je to zvláštní, že lidé i v současné době přebírají různé archaické názory a předsudky, chovají se tak hloupě pokrytecky a puritánsky! V dnešní době, kdy na nás z internetu, z každého článku , reklamy a videoklipu kričí erotika, nahota , bohužel i násilí a vulgarita...,“ napsala do popisku jednoho z příspěvků.

Modelka v popisu také zmínila, že je na svoje tělo patřičně hrdá, tak nechápe proč by ho neměla ukazovat, je to koneckonců její profese. Nejvíce i prý mrzí, že její fotky nejvíce kritizují další ženy.

„Pracuji na sobě a jsem na své tělo hatričně hrdá. Velmi ráda se dívám na a obdivuji i jiné krásné ženy. Těší mě, když vidím úspěšnou, sebevědomou matku, která je inspirací! Krásné estetické fotky ženského těla mě neurážejí, právě naopak. Naštěstí už nežijeme v době kamenné, ani ve středověku, kdy se za to upalovalo. Mrzí mě, že právě ženy, krásné bytosti stejného pohlaví, kritizují nejvíce. Proč považujete mateřství za „Stigma“?! Myslíte si, že mateřstvím pro ženu všechno skončilo a má se automaticky vzdát své kariéry? Podle vás by už žádná umělkyně nesměla od chvíle, kdy má děti pracovat, protože se to nepatří!? A kdo to řekl? Pravda je taková, že erotika a nahota je součástí showbyznysu,“ zaznělo také v příspěvku.

Ve středověku, nebo v době kamenné by Andrea Verešová s těmito názory určitě nepochodila, ale v současnosti se jí dostalo nebývalé podpory.

„Krásně napsáno,“ vzkázala modelce fanynka.

„To je jen ženská závist, kritizují, protože si to nemohou dovolit,“ napsala další.

KAM DÁL: Nestárnoucí Gisele Bündchen prozradila svůj tajný recept na krásu. Vypadá lépe než ve dvaceti.