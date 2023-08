Češi s Oscarem, které skoro nikdo nezná. Hollywood se jim přitom klaní

Vyplavat z malého českého rybníčku se povede jenom málokomu. Spojit to však s takovým úspěchem, jako je získání filmového Oscara, to už se povede opravdu jen hrstce talentovaných. I tak se při rekapitulaci českých výherců dostaneme k překvapivě vysokému číslu. Mnoho z nich však nezaslouženě vůbec neznáme. O koho jde?

Ivan Jandl

Ve výčtu jmen, která se hlouběji zapsala do historie této umělecké soutěže, musíme začít u toho úplně nejmladšího. Paradoxně se také jedná o prvního Čecha, který kdy prestižní oscarovou sošku získal.

Ivan Jandl byl v dětství členem Dismanova rozhlasového sboru. Zde byl objeven americkým režisérem Fredem Zinnemannem, který si ho vyhlédl pro hlavní roli protiválečného filmu Poznamenaní. Zde v pouhých deseti letech zazářil natolik, že spolu s Oscarem za nejlepší herecký výkon získal také ocenění Zlatý glóbus.

Sláva mu byla v následujícím životě prokletím. Tím, že prestižní ocenění v tehdy již imperialistickém západě převzal, nemohl z nařízení komunistického režimu studovat herectví. Pracoval tak jako úředník či průvodčí. Herecké touhy uplatnil pouze na ochotnické úrovni, kde však dlouhá léta stál za programem divadla Gong. Zemřel sám, beze slávy a jakéhokoli uznání.

Karel Černý

Vystudovaný architekt nakonec svoje nabyté vědomosti soustředil do filmové branže. Trošku jiný druh architektury však byl ten pravý směr, kterým se talentovaný Karel Černý vydal. Životní vášeň se tak postupně naplnila až k té nejvyšší metě. Spolupráce s Milošem Formanem na filmu Amadeus totiž znamenala oscarové ocenění v kategorii Výprava a dekorace.

Jeho talent a schopnosti se však prokázaly ještě mnohem dřív. Nejviditelněji se zapsal svou prací na filmu Cesta do pravěku, Ecce homo Homolka, Král Šumavy či Hoří, má panenko. Zemřel v pokročilém věku 92 let.

Alexander Hackenschmied

Jedna z nejvýznamnějších osobností české filmové a fotografické avantgardy se může pyšnit Oscarem za krátkometrážní film Žít! Hackenschmied, který počátkem své kariéry pobýval střídavě v Praze a ve Zlíně, kde pracoval pro firmu Baťa, tvořil reklamy a udělal hlavní kus světově oceněné práce až po emigraci do USA.

Jeho film Meshes of the Afternoon, který natočil se svojí ženou Mayou Deren, je pokládán za nejpodstatnější snímek druhé vlny americké avantgardy. Za dokumentární snímek Hymn of the Nations byl nominován na Oscara. Na toho si počkal až do roku 1965. Jak už jméno napovídá, kořeny Alexandera Hackenschmida nejsou pouze české, ale svojí činností a působností zásadně ovlivnil československou kulturu na počátku 30. let 20. století. Tím je neodmyslitelně spjatý s naší krajinou.

Theodor Pištěk

Český výtvarník, který stojí za dekoracemi a kostýmy filmu Amadeus, který mu také přisoudil prestižního Oscara, je z jmenovaných osobností veřejností asi nejvíce známý. Spolupráci s Milošem Formanem si zopakoval na filmu Valmont, kde svoji oscarovou nominaci neproměnil v další triumf.

Hovořit o výjimečné postavě české kulturní scény pouze v souvislosti s filmem by bylo více než nespravedlivé. Respekt si získal také svou výtvarnou činností. Od roku 1960 měl nespočet výstav svých obrazů a pohyboval se ve společnosti kulturní elity tehdejšího Československa.

Po pádu režimu zastával funkci předsedy výtvarného rady Pražského hradu a navrhl uniformy Hradní stráže. Dnes je mu neuvěřitelných 90 let a jedná se o jednu z nejvýraznějších žijících osobností českého umění.

