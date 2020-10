Drsné ztráty slavných: Bohdalce utekl Brzobohatý za mladší, Jirásková šla kvůli Podskalskému na potrat

Když se řekne Jiřina Jirásková, Jiřina Bohdalová nebo Stella Zázvorková, každému se vybaví jiný film. Tyto tři talentované herečky jich totiž natočily tolik, že se to málokteré jiné hvězdě podařilo. Úspěch v práci však nebyl všechno, výše zmíněné krásky díky němu přišly o muže. Možná kdyby byly více doma, Brzobohatý by od Bohdalové neutekl, Podskalský by si Jiráskovou vzal a Zázvorkovou by Kopecký tolik nepodváděl.

Jiráskovou si režisér nechtěl vzít

Jiřina Jirásková patřila mezi svůdné, přitažlivé a extravagantní mladé ženy, za kterými se muži otáčeli. Ona se jejich přízni nebránila, ale nikdy se do nich nezamilovala. Jejím životním partnerem totiž zůstal po celý život televizní režisér Zdeněk Podskalský. Jejich vztah byl na tu dobu dosti zvláštní. Sice spolu byli od roku 1968, ale protože měl režisér rád svůj klid, nikdy si k sobě Jiráskovou nenastěhoval a samozřejmě si ji ani nevzal. Pravidelně se navštěvovali a prý jim to oběma nejprve velmi vyhovovalo. Žádná monogamie, žádné závazky, žádná rodina ani děti.

Říká se ale, že když začaly Jiráskové tikat biologické hodiny, snažila se Podskalského dostat do chomoutu, ale marně, nechtěl se rozvést. Rozhodla se tedy jít na potrat a následně dala přednost luxusu, slávě a penězům před vesnickým režisérem bez vysokých nároků. Ten už jí zůstal pouze pro pobavení.

Bohdalové utekl manžel za mladší

To její jmenovkyně Jiřina, ale Bohdalová, to měla složitější. Ta Radoslava Brzobohatého milovala celým srdcem, proto mu dlouhých třicet let odchod ke slovenské herečce Haně Gregorové neodpustila.

Byla to rána nejen pro ni, ale i pro okolí páru, které ho považovalo za vášnivý, opravdový a stálý. Jiřina a Radek se prý doplňovali, byli jako oheň a voda. Nikdo hercův odchod tenkrát nepochopil.

Sama herečka se se svou osudovou láskou dokázala usmířit až krátce před Brzobohatého smrtí, když spolu točili film Vrásky z lásky. Dodnes je prý ráda, že se tomu tak stalo a Radek mohl odejít s čistým štítem.

Zázvorková se vdávat musela

Ani třetí herečka do počtu to neměla v soukromém životě snadné. Stella Zázvorková se totiž hluboce zamilovala do proutníka Miloše Kopeckého. Už jejich svatba byla bláznivá. Ženich před sebou tlačil nevěstu na invalidním vozíku. Stelliny rodiče nejprve Kopeckého moc nemuseli. Mamince to zůstalo, ale tatínka si známý bavič získal. Chodili spolu do centra Prahy na večírky a často vydrželi popíjet až do rána.

Bohužel však na rozdíl od tatínka to Kopeckému se Stellou neklapalo. V podstatě se brali jen proto, že byla těhotná a slušelo se to. Byli oba příliš odlišní na to, aby jim to v běžném životě klapalo. Po roce se rozvedli, ale na rozdíl od ostatních hereckých expárů zůstali nejlepšími přáteli. Nevadilo jim pak hrát manžele ani v mnoha filmech.

Herečka Kopeckého tak milovala, že si jeho příjmení z občanky nikdy nenechala odstranit a také se už nikdy neprovdala. Jejich společná dcera Jana spáchala v patnácti letech sebevraždu. Zázvorkové to zlomilo srdce.

