Herce Dwayne Johnsona měli v dětství za holku. Vyzve v prezidentských volbách Donalda Trumpa?

Bývalý wrestler nedávno oslavil své 49 narozeniny a své "holčičí minulosti" se už dnes spíš směje. „Když mi bylo zhruba mezi 7 až 11 lety, lidé si mysleli, že jsem holka. Neměl jsem totiž moc chlapecké rysy a navíc jsem měl vždycky také hodně jemné vlasy,“ řekl Johnson v pořadu Sunday Today.

Spolužáci se ptali na to samé

Dwayne se v dětství tak moc stěhoval, střídal jednu školu za druhou. Často byl tedy terčem posměchu svých spolužáků. A možná tam se někde začal rodit silák tak, jak ho známe dnes. Vždyť jak jinak si to s posměváčky vyřídit než ručně stručně? Vzorem mu navíc byl jeho tatínek Rocky Johnson. Coby profesionální wrestler měl muskulaturu hodnou obdivu.

„Nebylo to příjemné. Sednul jsem si vedle spolužáka a ten na mě do minuty: ‘Můžu se tě na něco zeptat?', já jsem na to řekl, že jo a následovala otázka: ‘Jsi holka, nebo kluk?“ vzpomíná herec na své klasické začátky v nové třídě.

Svaly hovoří jasnou řečí

Dnes by se ho na tuhle otázku někdo zeptal asi jen těžko. A kdyby přece jen, tak jeho svaly zkrátka odpoví za něj. Ať už pasivně, nebo aktivně. Johnson rozhodně nemá přezdívku "Skála" jen tak pro nic za nic.

Je možné, že si tím něco kompenzuje? Nebyl by první ani poslední, kdo se srovnává s mindráky z dětství. „Nevím, možná někde ve mně stále je pocit, že mě někdo utlačuje. Třeba by to ze mě dostal psycholog,“ směje se akční hrdina.

Prezident? Bylo by mi ctí sloužit lidem

V současné době se proslýchá, že zvažuje prezidentskou kandidaturu. V anonymním průzkumu vyšlo najevo, že by Dwayna "Skálu" Johnsona volilo přes 45 % z 30 000 dotázaných Američanů. A to je hodně slušné číslo!

„Nejsem si jistý, že si naši otcové zakladatelé představovali dvoumetrového, plešatého, potetovaného, tequilu pijícího, pickup řídícího, napůl černocha, napůl Samoana s ledvinkou, který by se stal nejmocnějším mužem světa,“ vyjádřil se herec na sociální síti Twitter.

Ovšem v žádném případě nevylučuje, že by se v budoucnu utkal třeba i s Donaldem Trumpem, protože dodal: „Ale jestli se to přece jen někdy stane, tak mi bude ctí sloužit lidem.“

Zdroj: Page Six

