Herec David Suchet trénoval roli detektiva Poirota s mincí mezi půlkami

Právě dnes slaví 77. narozeniny anglický herec David Suchet, kterého u nás známe hlavně jako představitele svérázného, ale geniálního soukromého belgického detektiva Hercula Poirota. Je pravda, že se právě tato role stala pro Sucheta osudovou a on se svojí postavou doslova srostl. Vždyť také přípravě na první klapku věnoval skutečně všechno, co bylo v jeho silách. Jak to bylo s mincí mezi jeho hýžděmi?