Oslavy Halloweenu u Rytmuse: Pořádná facka od partnerky, tohle si za rámeček nedá

Oslavy strašidelného Halloweenu byly u Vrbovských doma v plném proudu.

Na večírku nechyběla ani Frida Kahlo, Shrek, Wonder Woman a řada kostlivců. Děti i dospělí si s kostýmy opravdu vyhráli a vyplatilo se. Nakonec se za odměnu rozdávaly i sladkosti, které přistávaly dětem v připravených tematických nádobkách. To ale nebylo to jediné, co ten den létalo vzduchem.

Rytmus v těsné blízkosti jeho životní partnerky trochu zažertoval a nevyplatilo se. Jasmina a její citlivé uši si jeho "zpěv" líbit nenechaly a rázně zakročila. Dostal pořádnou facku a s vtipným zpíváním zase rychle skončil.

Celou situaci se mu podařilo natočit na video a zveřejnit na sociální síti. Příspěvek si vysloužil tisíce lajků a nejspíše i nějaké ty záchvaty smíchu. Tohle se povedlo.

V komentářích se mimo usmívající se smajlíky objevily i pochvaly typu: „Pořádná facka,“ nebo „Brutálně ti sedla.“

Spoustu žen se ale v Jasmině poznalo a upřímně pod příspěvek psaly, že je to u nich doma stejné. Jediným rozdílem prý je, že už na manželovy vtípky nereagují.

Je tedy možné, že za několik málo let to Rytmusovi projde i bez facky. Trpělivost tedy nejen přináší růže, ale i předchází fyzické újmě.

