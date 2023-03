Jiří Hrzán se zabil uprostřed natáčení. Nebyl to jeho první pád z velké výšky

Jiří Hrzán od malička miloval výšky. Snad také proto už jako dítě obdivoval kominíky, kteří mohli – a dokonce museli – balancovat na střechách. Jeho snem bylo patřit jednou mezi ně, ale osud s ním měl úplně jiné plány. Díky komediálnímu talentu zavál Jiřího Hrzána od kominického řemesla přes ochotnické divadlo až do vyhlášeného pražského Činoherního klubu a před kameru. To všechno i přesto, že zdánlivě neměl pro takové povolání ty správné předpoklady.

Po první velké roli přišel úspěch

Malý vzrůst a špatná výslovnost nebyly tím, co by podle všech pravidel diváky a režiséry ohromilo. Jiří Hrzán to ale i přesto dokázal, když přijal pozvání E. F. Buriana do jeho divadla. Pak už jeho cesta vzhůru pokračovala, a to i díky režiséru Jiřímu Menzelovi, jenž mu svěřil první opravdu výraznou roli v divadelní hře Mandragora. Od té doby o Jiřím Hrzánovi věděl každý, kdo se o divadlo zajímal. A věděli o něm také filmoví režiséři, kteří začali jeho zvláštního herectví naplno využívat.

Krásným ženám neodolal

V průběhu dvaceti let, tedy mezi rokem 1960, kdy mu bylo jedenadvacet let, a rokem 1983, který se stal jeho posledním, natočil sedmdesát filmů, objevoval se v seriálech, byl hostem mnoha zábavních pořadů, hrál v divadle. Jeho život – a to nejen ten profesní – byl zkrátka jedna velká a také rychlá jízda. Jiří Hrzán se stihl dvakrát oženit a také dvakrát rozvést. I když svoje manželky podle vyprávění jeho známých miloval, nedokázal si odepřít přízeň a společnost dalších krásných dívek, což se jeho zákonitým partnerkám logicky příliš nezamlouvalo.

Výšky a pády Jiřího Hrzána

Jiřího Hrzána tak celý jeho krátký život provázela láska k herectví, krásným ženám a také k výškám. Kombinace toho všeho se mu také stala osudnou. Nejprve přišel o herecké nabídky, později dokonce o život. Proč? V sedmdesátých letech, kdy na všechno v naší zemi dohlížely komunistické aparáty, se Jiří Hrzán se svými hereckými kolegy vydal hrát do Ostravy, kde se také ubytovali v hotelu.

První hra o život

V Ostravě byla tehdy také krásná Miluška Voborníková, která nemohla muže, jakým byl právě tento herec, nechat chladným. Rozhodl se proto, že využije svojí mrštnosti a lásky k výškám a vyšplhá za ní po fasádě hotelu. Z více než dvaceti metrů ale spadl na chodník, z čehož jen skutečným zázrakem vyvázl živý. Živý, ale s pošramocenou pověstí, což mu soudruzi nemohli odpustit. Jiří Hrzán byl vyhozen z Činoherního klubu, a tím začala jeho poměrně příkrá cesta dolů.

Vesnické estrády nebyly pro něj

I když se vynikající umělec se sklony ke komediálnímu herectví neztratil, jeho představení si už užívali hlavně lidé na estrádách v kulturních domech po celé republice. To jej zlomilo a svoje problémy začal řešit alkoholem. Ke špatnému konci tak měl bohužel cestu otevřenou. Přesto se ale na konci sedmdesátých let mohl pustit do natáčení filmu s režisérem Jurajem Herzem. Nešlo o žádný vrchol filmového umění, což věděl i sám režisér. Tehdy bylo pro všechny hlavní pobavit publikum a nerozčílit cenzory. Tyto podmínky připravovaný film Buldoci a třešně splňoval.

Další pád už byl smrtelný

Natáčení bylo přibližně v polovině, když do štábu dorazila špatná zpráva. Představitel jednoho z hlavních mafiánských hrdinů (zase) nepřišel na natáčení, což v té době u bohémského Jiřího Hrzána nebylo nic tak neobvyklého. Spíše než obavy tedy mezi ostatními panovalo rozčilení. Teprve později režisér zjistil, že v předchozí večer herec znovu podnikl jeden ze svých výstupů do výšky, tentokrát do pátého patra činžáku, za další z dam, kterou se rozhodl takto navštívit.

Která žena byla ta osudová?

Podle jeho přátel šlo o jednu z milenek. Vlasta Koudelová podle serveru ahaonline.cz dokonce tvrdila, že šlo o matku jeho nemanželského syna, a sám Juraj Herz byl přesvědčen, že se snažil dostat do bytu jedné ze svých bývalých manželek. Ať už byla za oknem jakákoliv žena, Jiří Hrzán se její přízně již nedočkal. Znovu, podobně jako již dříve v Ostravě, spadl. Tentokrát se mu ale dobrodružství stalo osudným a po dvou dnech, které strávil v nemocnici v kómatu, z něhož se už neprobral, zemřel. Bylo mu pouhých jedenačtyřicet let a herecký svět tehdy přišel o jednu ze svých nezapomenutelných celebrit.

Zdroj: Wikipedie, csfd

