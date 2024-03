Kateřina Brožová v slzách. Smrt milovaného parťáka a teď další rána, to si nezasloužila

Na muže neměla Kateřina Brožová nikdy příliš štěstí. Před pár týdny se sice spekulovalo, že by jejím vyvoleným mohl být hudební skladatel Zdeněk Hrubý, se kterým dorazila na premiéru muzikálu Troja, spekulace se ale nepotvrdily. „Zdeněk je můj dlouholetý kamarád,“ prohlásila sama herečka. V minulosti přitom prožila i psychické týrání a dle svých slov má zkušenosti také s násilníkem.

Nejdražší eskort na světě

Manželství s podnikatelem Zdeňkem Tomanem nevyšlo, alespoň z něj ale má dceru Kateřinu Tomanovou. Měla i další slavné partnery, jen namátkou šéfa televize Barrandov Jaromíra Soukupa či producenta Petera Kovarčíka. Ten o ní dokonce svého času řekl, že „je nejdražší eskort na světě“. Podle mnohých tak vystihl podstatu toho, s čím jde herečka do vztahu – muž asi musí být bohatý, aby jí mohl dopřát luxus. Na druhou stranu může jít jen o nehorázné pomluvy.

Možná proto se upnula spíš na zvířata. Jejího milovaného Jordiho jí nedávno srazil vlak, když utekl pochybením veterinární kliniky, kde ho herečka nechala. A aby toho nebylo málo, špatné je to i s jejím patnáctiletým jezevčíkem Maxíkem. „Střídavě doma a na klinice na kyslíku. Už poněkolikáté,“ napsala si Brožová na Instagram a přidala fotku s pejskem.

Image kouč

- Jeho hlavním zaměřením je konzultovat s klientem oblékání (včetně poradenství o nákupu), osobní styl, řeč těla a etiketu.

- Vede klienta procesem zhodnocení jeho životního stylu, pomáhá mu změnit celkovou image.

Osudové setkání s brunetkou Brožovou

Ať to ale s jejími muži bylo jakkoli, nikdo Brožové nemůže upřít, že se už desítky let drží na absolutní špičce. „Její jméno v českém showbyznyse rezonuje již řadu let. Vyznačuje se nejen svým talentem, ale i schopností přizpůsobit se různým rolím a výzvám. Ať už na divadelních prknech, ve filmu, nebo při televizních vystoupeních, Kateřina si vždy dokázala získat srdce publika svým nezaměnitelným šarmem a charismatem,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz image kouč Pavel Filandr, který se s Brožovou poprvé potkal už před mnoha lety.

„V showbyznyse se občas stane, že osudové setkání s jednou osobností může ovlivnit naše vnímání celého odvětví. Jedno takové střetnutí mi zůstalo v paměti jako včera, když jsem měl čest osobně se podílet na přípravě Kateřiny Brožové na profesionální focení. V té době ji veřejnost znala spíše jako hřejivou brunetku, což dodávalo jejímu vzhledu zvláštní kouzlo a tajemství,“ usmíval se Filandr.

Chovala se přirozeně a skromně

Jeho úkolem bylo zvolit správný outfit, který by podtrhl přirozenou krásu herečky, ale také zajistit, aby make-up a účes byly v dokonalé harmonii s celkovým vzhledem. „Komunikace s Kateřinou byla naprosto bezproblémová a i přes její status celebrity se chovala velmi přirozeně a skromně. Její profesionalita a zároveň lidský přístup během celé přípravy byly opravdu obdivuhodné,“ zavzpomínal a dodal: „Tento osobní zážitek mi umožnil nahlédnout do světa, kde se snoubí glamour s hard work a kde se očekávají vysoké nároky na profesionalitu a výkon.“

Kateřina Brožová tyto nároky zvládá s grácií a elegancí, které jsou jí vlastní. „Přestože se její vzhled může časem měnit, jedno zůstává stále stejné – její neochvějný talent a oddanost profesi, díky kterým si získala místo mezi nezapomenutelnými ikonami českého bulváru,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

Zdroj: autorský článek

