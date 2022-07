Kolik fakturuje youtuberka Anna Šulcová za měsíc? To nevyděláte ani za rok!

Anna Šulcová má na Youtube téměř půl milionu odběratelů, na Tik Toku více 800 tisíc. Na Instagramu ji sleduje 915 tisíc a mezi její nejvýznamnější partnery patří Zalando, Tezenis a MyProtein. V minulých letech se nechvalně proslavila několika kontroverzními kauzami.

Aniny přešlapy

Jedna z nich byla, když mladým slečnám radila, aby si neumazali mikinu či svetr od make-upu, mají si dát na hlavu igelitový pytlík. Krátké video na stories platformy Instagram vzbudilo obrovský poprask, youtuberka se za něj následně omluvila a doporučila svým sledujícím, aby v rámci bezpečnosti igelitový pytlík nahradili třeba šátkem.

Další byla Strakovka a půl milionu na TikTok kampaň během covidu. Ačkoliv youtuberka dodnes tvrdí, že půl milionu nešlo do kapsy jim ani Jakubovi Gulabovi, už navždy se to zapíše do dějin mediální tvorby jako jedna z nejhůře odkomunikovaných kampaní minulé vlády.

Poslední třešničkou na dortu bylo, když se zamilovala do Lukáše Tumy, známého jako Luktuma, aby ji ten před zraky všech kamer v Likehouse podvedl. Fanoušci ji teď pro změnu spojují s Youtuberem Opatem04, který o Aničce neustále tvrdí, že je to láska jeho života.

Fakturuje měsíčně stovky tisíc

Největší měsíční fakturace? „Byly to stovky tisíc, třeba za roční kampaně. Fakturovala jsem v polovině a na konci, rozdělilo se to do dvou částí. Takže fakturace asi 700 tisíc?“ řekla Anna Sulc pro podcast A-Cast s Ajvnem. Fanoušci v komentářích zůstali v šoku, o takové částce si mohou nechat jen zdát.

"A tohle berou lidi za nic?" rozpovídal se jeden, který neuvedl své jméno. "Ona má za měsíc víc jak některé rodiny na 2 roky," napsal druhý. "Jak může někdo říct, že to má za nic? Takovou možnost dělat, co dělá ona, měl každý, každý z nás… Malý, velký, tenký, obelix, svéprávný i Adéla," narazil další fanoušek na kauzu Shopaholic Adel, kterou si lidé hromadně odsledovávají a ona ve svých videích pláče a vyhrožuje neexistujícím paragrafem v zákoně.

