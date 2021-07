Krasavec z Gilmorových děvčat zraje jako víno a chystá se na roli dalšího hezouna

Milo Anthony Ventimiglia je americký herec a producent. Nejvíce se proslavil rolí Jesse Mariana v oblíbeném seriálu Gilmorova děvčata, který se vysílal od roku 2000 do 2007. Vypadá to ale, jako by herec od té doby nezestárl ani o den.

Milo se v seriálu proslavil jako rebel s odmítavým přístupem snad úplně ke všemu, co bylo "správné." Ventimiglia uměl dát v seriálu najevo opovržení pouhým pohledem, na to měl talent jako nikdo jiný. Skrývá se za tím ale tajemství.

Vrozená vada

Milo se narodil s poničenými obličejovými nervy. Půlka jeho obličeje zůstává vždy nehybná. Podobně jako u Sylvestera Stallona. Jeho herecký parťák Scott Patterson, který v Gilmorových děvčatech hrál jeho strýce Luka Danese, prozradil, jaký doopravdy je.

Podle Pattersona je rozený rebel jak v seriálu, tak ve svém osobním životě. Jezdí na motorkách a obléká se do kůže. Milo prý motorky ale nemá jen na to, aby působil drsně. Podle Prý je opravdu zbožňuje a ví o nich první poslední.

Správný motorkář

Pattersona jednou i pořádně vyškolil. Herec údajně přijel na natáčení autem, ale na sobě měl své motorkářské oblečení. Dostal tak od Ventimiglia školení, jaké ještě nezažil.

„Porušil jsem motorkářská pravidla. Zkrátka nesmíte nosit své motorkářské oblečení, když nejste na motorce nebo jste na ní nepřijeli. Já jsem to ale něvěděl. Milo se mě hned zeptal, proč mám na sobě svoje věci na motorku, tak jsem řekl, že nevím. Prostě se mi to líbilo. On si ze mě hned dělal srandu, jestli prý mám motorku zaparkovanou někde za rohem,“ vzpomínal Patterson

Scott poté dodal, že to vše ale bylo myšlené jen ze srandy a že spolu skvěle vycházeli. „Je prostě skvělej, je těžké ho nemít rád,“ dodal Patterson.

Další role krasavce

Ventimiglia se nově objeví v televizní show The Marvelous Mrs. Maisel. Show produkuje Amy Sherman-Palladino, stejně jako kdysi Gilmorova děvčata a Milo si opět zahraje krasavce. Producentka prý na tuto roli potřebovala někoho s obrovskou dávkou charisma. Na detaily si ale zatím musíme počkat.

