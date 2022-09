Miláček davů Patrick Swayze celý život bojoval se závislostí a trpěl duševní poruchou. To ale nebylo to nejhorší

Patrick Swayze zemřel ve věku 57 let, osudnou se mu stala rakovina slinivky břišní. Po celý svůj život se vyrovnával nejen s psychickou bolestí, ale i tou fyzickou.

Herec kdysi usiloval o kariéru ve sportu nebo v baletu, jeho umělecké plány mu ale zhatilo vážné zranění kolene, které mu způsobovalo silné bolesti.

Smrt otce

Slavnou hereckou hvězdu v životě potkávala jedna rána za druhou. Poté, co se mu zhroutil jeho baletní sen, odstartoval svou hereckou kariéru v seriálu The Renegades. Hned poté mu ale zemřel otec a období nových začátků se tak pro Patricka Swayzeho změnilo v noční můru.

Smrt otce odstartovala další sérii nešťastných událostí. Patrick se s ní totiž začal vyrovnávat pomocí alkoholu, na kterém si později vypěstoval závislost. Bojoval s ní po zbytek jeho života.

Potrat

Na pomyslném hereckém žebříčku se Patrick Swayze vyšplhal na samotný vrchol pomocí kultovních filmů Hříšný tanec a Duch, kde si zahrál s krásnou Demi Moore. Jednalo se o nejúspěšnější období jeho kariéry ve filmu. Následovala ale další rána osudu.

Se ženou Lisou očekávali nový přírůstek do rodiny. Jeho manželka ale nečekaně potratila, což Patricka srazilo na kolena.

„Byl jsem tak nadšený z toho, že uslyším tlukot srdce svého dítěte, ale ono bylo mrtvé,“ svěřil se ve své autobiografii. „Téměř jsem to neustál. S mojí ženou jsme celou noc probrečeli,“ dodal. Tato zdrcující novina prohloubila hercovu závislost na alkoholu a Patrick jí propadl v takové míře, že dokonce začal i omdlívat při natáčení.

V polovině 90. let skončil v rehabilitačním centru, kde se snažil závislosti zbavit.

Sebevražda sestry

V rehabilitačním centru mu sice pomohli držet závislost na alkoholu pod kontrolou, bohužel ale jen na nějaký čas. Jeho sestra si v roce 1994 vzala život. To se herci povedlo s vypětím sil překonat aniž by se ke své závislosti vrátil. O tři roky později si ale zlomil obě nohy při pádu z koně, a to už bohužel nezvládl. Závislost na alkoholu nad ním opět zvítězila.

Ke konci svého života si oblíbil práci s koňmi, která mu poskytovala útěchu. Zemřel poté, co mu byla diagnostikována rakovina slinivky v roce 2008.

Zdroj: The Sun

KAM DÁL: Co se stalo s dcerou Paula Walkera, žije také rychle a zběsile?