Michael Caroll: Vyhrál čtvrt miliardy, nakonec ale skončil jako bezdomovec

Před dvaceti lety vyhrál Michael Caroll (39) 10 milionů liber, tedy v přepočtu 285 000 000 korun. Byl to ale začátek jeho konce. Nad tím, že by jeho nově nabyté bohatství někdy mohlo dojít zřejmě příliš nepřemýšlel a začal rozhazovat desetitisíce za drogy, alkohol a prostitutky. Vychloubal se s tím, že spal s obrovským množstvím žen a svůj den začínal údajně kokainem a vodkou, a to ještě předtím, než vůbec vstal z postele.

Carroll v době své slávy pořádal večírky, na kterých nahé ženy roznášely drogy na stříbrných podnosech a končily orgiemi. Michael v té době údajně utratil za kokain v přepočtu téměř 60 000 korun denně. Není se čemu divit, dokonce jím nahradil i snídani.

Výhra v loterii si tak začala vybírat svou daň na zdraví muže, ale i na jeho vztahy s okolím. Nakonec mu ale jeho zdánlivě nevyčerpatelné bohatství začalo docházet a Carrol tak musel vyhlásit osobní bankrot. Skončil jako bezdomovec a jeho žena ho opustila kvůli jeho eskapádám s prostitutkami.

Dnes se živí rozvozem uhlí, při pohledu zpět by ale údajně vůbec nic nezměnil, „bylo to nejlepších 10 let mého života,“ uvedl pro Daily Star. „Ničeho nelituji, to vím jistě, vrátit čas bych rozhodně nechtěl,“ prozradil.

Mimo utrácení obrovských částek za drogy, orgie a alkohol také invetoval bezmála 30 milionů korundo svého oblíbeného fotbalového klubu a zhruba 10 milionů korun utratil za luxusní vilu, kterou musel zanedlouho oopustit.

Osobní bankrot vyhlásil v roce 2013 a poté strávil několik měsíců v azylovém domě. Nakonec našel práci v továrně na sušenky, později i na jatkách a dnes se živí převozem uhlí. Podařilo se mu dokonce získaz zpět svou bývalou ženou, se kterou spolu nyní žijí ve Skotsku.

To, že své bohatství rozházel nakonec ale bral jako zásah zhůry. „Myslím, že mám štěstí, že jsem ještě naživu,kdybych ty peníze ještě měl, tak už jsem v hrobě,“ řekl.

Zdroj: Daily Star, The Mirror

