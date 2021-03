Nicolas Cage si dal houbičky se svou kočkou a myslel si, že je to jeho bratr. A podle čeho volí jídlo je dost odporné

Mohl mít na kontě už šest manželství, kdyby platilo i to, které uzavřel v Sin City. Jak ale píše web Daily Star, „byl příliš opilý na to, aby věděl, co dělá.“ Tak snad s tímto heslem nevstoupil i do pátého svazku s šestadvacetiletou Riko Shibatovou. Nejnovětší zvrat v jeho cestě je tak dalším dílem do mozaiky sedmapadesátiletého herce, který má divočejší život než akční hrdinové, které si zahrál.

Prsten letěl přes Tichý ocán

Každopádně úlety Nicolase nebyly nikdy normální a vymykaly se chápání. Dokonce ani vztah s novou paní Cageovou nebyl běžný. Poprvé ji viděl loni v únoru, pak je ale rozdělil covid. Takže se vídali jen na sociálních sítích a pomocí aplikace FaceTime. On totiž žil v Nevadě a ona v Japonsku.

Přesto jí nechal doručit zásnubní prsten s černým diamantem a kurýra ho nechal doručit tisíce kilometrů přes Tichý oceán. Souhlasila. Asi láska jako trám. A vůbec jí nevadilo, že její vyvolený se jen čtyři dny předtím oženil a má co dělat, aby sňatek zrušil.

Jídlo volí podle toho, jaký má sex

Ale ono to k hollywoodské hvězdě asi patří. V roce 2010 přiznal, že si dal se svou kočkou Lewis magické houbičky. „Pak jsme na sebe prý dlouhé hodiny zírali a já myslel, že je to můj bratr,“ přznal listu The Guardian. Jindy zase vyprávěl, jak získal dvě kobry královské a pak je držel ve svém domě v teráriu. Injekce s protijedem byla prý hned vedle.

Sousedé příliš pochopení neměli. Cage jim ale prý vysvětlil, že jeho strava je založená na páření zvířat. „Volím jídlo podle toho, jak mají tato zvířata sex. Takže nejím vepřpové a tak. Drůbež je fajn, kuřata taky.“ Nakonec asi uznal, že hadi jsou moc, tak je dal do zoo.

Lebka dinosaura i hrady v Evropě

Synovec Francise Forda Coppoly se od začátku 80. let objevil v přibližně 115 filmech. Má za sebou celou řadu akčních hitů i oscarových snímků. Vydělal celé jmění, liboval si v drahých a excentrických nákupech. Prasklá lebka za v přepočtu 6 milionů korun, chobotnice za 7 milionů, komiksová kniha za 3 miliony a tak dále.

Kdysi vlastnil patnáct domů včetně kalifornského sídla témř šest miliard korun, luxusní bydlení v New Orlens, o kterém tvrdil, že je nejstrašidelnějším domem v USA. V Evropě vlastnil dva hrady včetně hradu Midfor v Somersetu. Bohužel ale "jaksi" zapomněl, že daně je třeba platit...i když je tedy teď spíš "chudým princem", na charisma a jeho divokosti mu to nijak neubírá.

