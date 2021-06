Otec Elvise Presleyho prozradil, proč opravdu nevyšlo manželství jeho syna s Priscillou

Elvis Presley poprvé potkal Priscillu, když ho povolali na vojnu a sloužil v německém Friedbergu. Předtím, než se z něj na nějaký čas stal voják, už se v Americe stihl proslavit. Poté, co se jejich vztah vyvinul "v něco víc", vzal Priscillu při návratu s sebou, aby spolu žili v americkém Gracelandu.

Aféra

Vzali se v roce 1967 poté, co spolu byli už téměř celou dekádu. Rok po svatbě se jim narodila dcera Lisa Marie Presleyová. Manželství jim ale bohužel moc dlouho nevydrželo. Rozvedli se jen 6 let po slavnostním "ano". Priscilla měla údajně aférku se svým instruktorem karaoke Mikem Stonem. A Elvis na to měl přijít.

Jeho otec, Vernon Presley, ale tvrdí něco zcela jiného. V roce 1978 napsal rozsáhlý článek pro časopis Good Housekeeping. Krátce po Elvisově smrti (1977).

Chtěl jsem jen, aby byl šťastný

„Jeho matka a já jsme se nijak nesnažili ovlivnit výběr jeho nevěsty. Nedělali jsme to ani s Elvisovou kariérou. Jen jsme chtěli, aby si zkrátka vybral nějakou dívku, se kterou bude šťastný,“ napsal Vernon.

Poté se zaměřil na samotnou Priscillu: „Byla to dcera důstojníka. Vychovávána tak, aby byla disciplinovaná a stála si za svým. Zároveň šlo o křehkou a milující dívku.“

Zkrátka nechtěl být ženatý

Následně odhalil, proč se jejich manželství po tak krátké době rozpadlo: „Já mám zato, že jim manželství nevydrželo kvůli Elvisovi. Myslím, že si krátce po svatbě uvědomil, že zkrátka nechce být ženatý. Musel často cestovat a Priscilla ne vždy mohla jet s ním. Zvlášť po tom, co se jim narodila Lisa. To si na jejich manželství také vybralo svou daň,“ pokračoval Vernon.

Všichni víme, že Elvis vedl rušný život. „Často musel svou rodinu na chvíli opusit. Ale miloval svoji malou holčičku nadevše. A Lisa jeho, to vím určitě,“ dodal otec slavného zpěváka.

