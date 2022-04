Příběh pravého vlka z Wall Street: Za svou obchodní strategii šel do vězení, dnes je z něj motivační řečník, který učí ostatní

Jeho původním oborem byla biologie, pokračovat chtěl studiem stomatologie. Na to si vydělal prodejem chlazených zmrzlin na pláži. V té době s kamarádem utržili neuvěřitelných 20 tisíc dolarů. Už tehdy uměl Belfort najít díru na trhu a vynikal obchodním talentem. Když ale první den děkan Maryland School of Dentistry varoval studenty, že to není cesta k finančnímu úspěchu a zlatá doba dentistů je pryč, Belfort to okamžitě vzdal.

Založení Stratton Oakmont

K podnikání ho to táhlo vždy. Nikdy nepřestal hledat způsob, jak spočinout na výsluní. Už jako podomní prodejce mořských plodů byl dle svých memoárů úspěšný a měl několik zaměstnanců. Nakonec ale ve 25 letech stejně zbankrotoval. To byl vlastně jeho první krok k burzovnímu makléřství, toužil totiž po úspěchu a financích. Nastoupil do firmy rodinného přítele s názvem L. F. Rothschild, burzovní krach v roce 1987 (Černé pondělí) však zapříčinil, že o práci přišel. Pracoval poté pro několik obchodníků s cennými papíry, až založil vlastní společnost, nechvalně proslulou Stratton Oakmont.

Policie se o ni zajímala v podstatě po celou dobu její existence. Firma fungovala na principu telefonní ústředny. Její zaměstnanci se pokoušeli přesvědčit nic netušící lidi, aby investovali do akcií, které mají obrovskou návratnost a na kterých stoprocentně zbohatnou. Skutečnost byla ale úplně jiná. Využívali k tomu silné nátlakové metody, Belfort trval na tom, aby klienta vždy přesvědčili k nákupu. „Nezavěšujte, dokud klient nekoupí nebo nezemře,“ učil je Belfort.

Belfort přijímal začátečníky, aby si je mohl vychovat

Do své společnosti přijímal často nezkušené absolventy, které si přetvořil k obrazu svému. Rychle tak vznikla ojedinělá firemní kultura, jejíchž součástí byly teambuildingy plné prostitutek a kokainu. Akcie miniaturních firem prodávala společnost za přemrštěné ceny jako vynikající investiční příležitost. V dobách své největší slávy zaměstnávala Belfortova společnost na 1 000 zaměstnanců, kteří dohlíželi na investice přesahující 1 miliardu dolarů. Společnost Stratton Oakmont byla zodpovědná například i za primární veřejnou nabídku akcií Steve Maden Shoes, která jí za 3 minuty vydělala 23 milionů dolarů. Během svého fungování se ale společnost dopustila několik nezákonných činností, které Belforta nakonec poslaly do vězení.

Není tajemstvím, že Belfortův životní styl byl slušně řečeno divoký. Na denním pořádku byly velkolepé oslavy, hojné užívání drog, které vyústilo v závislost i nezdolný sexuální apetit – a to kdykoliv a kdekoliv. Už při zakládání Stratton Oakmont byl však Belfort ženatý s Denise Lombardo, se kterou randil od střední školy. Manželství zkrachovalo ve chvíli, kdy na veřejnost prosáklo, že je Belfort své manželce nevěrný.

Rozhodl se spolupracovat s policií a sbíral důkazy proti svým přátelům

Ještě před rozvodem s Lombardo se zamiloval do sličné Nadini Caridi, se kterou má dvě děti, syna Chandlera a Cartera. Pojmenoval po ní také jachtu, která byla původně postavena pro Coco Chanel. V červnu 1996 však Belfort spěchal k obchodnímu jednání a naléhal na kapitána, aby nebral ohled na předpověď počasí. To se mu nakonec stalo osudným a jachta se potopila, zachránit celou posádku musela italská pobřežní hlídka. Ani manželství s Caridi nevydrželo, rozvedli se v roce 2005. Není známo, jak velkou částku při rozvodu Caridi obdržela, Belfort ale následně všem hojně doporučoval, aby do manželství nevstupovali bez manželské smlouvy.

V roce 1996 firma ztratila licenci a dostala příkaz k likvidaci. V roce 1999 byli Belfort a jeho společník obvinění z praní špinavých peněz a podvodů s cennými papíry. Belfort se nakonec rozhodl spolupracovat s policií a výměnou za nižší trest pomáhal sbírat důkazy proti svým přátelům. Nakonec vyvázl s velmi mírným trestem, odseděl si 22 měsíců jako výsledek dohody o vině a trestu. Přiznal, že okradl investory o 200 milionů dolarů. Očekávalo se, že bude po propuštění platit investorům 50 % svých příjmů jako odškodné, k tomu měl posloužil i příjem z jeho knih.

Jak se z nepoctivého celebrita stala

Belfort o své cestě finančníka totiž po odsouzení napsal ve vězení dvě autobiografie, jednu s názvem Cesta vlka a druhou s názvem Vlk z Wall Street, podle kterého byl slavný film natočen. V roce 2013 na něj byla znovu podána žaloba, že tak nečiní. I díky ztvárnění DiCapriem ve filmu je Belfort, navzdory svým podvodům, ve světě velmi populární a dnes se živí jako motivační řečník a vyučuje obchodní strategii.

Práva na film měla stát milion dolarů a udělala z něj celosvětovou celebritu. Skoro by se tak dalo říct, že tady se mu nepoctivost vyplatila... V roce 2021 se potřetí oženil, vzal si po dvou letech argentinskou modelku Cristinu Invernizzi. Momentálně žije v Kalifornii a v jeho nové roli motivátora má být velmi úspěšný.

