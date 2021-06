Chci se vrátit jako virus a vyřešit problém s přelidněním. Princ Philip by dnes slavil 100, toto jsou jeho největší hlášky

Prince Philip zemřel ve věku 99 let, dnes by slavil své 100. narozeniny. Byl jedním z nejdéle žijících členů královské rodiny. Byl ale také někým, kdo za svůj život pronesl neuvěřitelné množství nemístných poznámek.

Jeho necenzurované výroky byly mnohým sympatické, ale také mnohé urazily. Jednalo se především o hanlivé poznámky o lidech a místech a o vtipy, které dělal, když byl naštvaný.

Přečtěte si pár jeho vtípků, poznámek či bonmotů a posuďte sami. Vkusné, nebo ne?

Tady je pár dalších:

1. „Hrozné.“ To byl názor prince Philipa na Peking během turné po Číně v roce 1986.

2. „Příšerné.“ Takto vyjádřil svůj názor na Stoke-on-Trent, město v Anglii, které v roce 1997 nabídl městské labouristické poslankyni Joan Walley v Buckinghamském paláci.

3. „Jste neslyšící? Pokud stojíte blízko tohohle, není divu, že jste hluší,“ řekl skupině neslyšících dětí, které stály poblíž karibské ocelové bubnové kapely v roce 2000.

4. „Pokud tu zůstaneš moc dlouho, půjdeš domů s šikmýma očima,“ vysvětlil princ Philip 21letému britskému studentovi Simonovi Kerbymu během návštěvy Číny v roce 1986.

5. „Takže tě nesnědli?“ řekl britskému studentovi, který putoval po Papui-Nové Guineji během oficiální návštěvy v roce 1998.

6. „Nemohl jsi tu být tak dlouho - nemáš břicho,“ tvrdil britskému turistovi během prohlídky Budapešti v Maďarsku v roce 1993.

7. „Jak udržíš Skoty střízlivé tak dlouho, aby mohli složit zkoušku?“ zeptal se skotského instruktora v autoškole v roce 1995.

8. „Sakra, to je ale blbá otázka!“ vyjel po novinářce BBC Caroline Wyattové na banketu v Elysejském paláci poté, co se zeptala královny Alžběty, zda si užila pobyt v Paříži v roce 2006.

9. „Vypadá to, jako by to sem dal indián,“ prohlásil o pojistkové skříňce během prohlídky skotské továrny v srpnu 1999. Svůj komentář později objasnil: „Chtěl jsem říct kovboj. Trochu se mi popletli kovbojové s indiány.“

10 „Lidé obvykle říkají, že po požáru je nejhorší poškození vodou. My stále sušíme hrad Windsor,“ řekl přeživším po katastrofě Lockerbie Pan-Am v roce 1993.

11. „Nepřicházíme sem kvůli zdraví. Máme jiné způsoby, jak se zabavit,“ hlásil během cesty do Kanady v roce 1976.

12. „Před několika lety všichni říkali, že bychom měli mít více volného času, že každý příliš pracuje. Nyní, když má každý více volného času, tak si zase stěžují, že jsou nezaměstnaní. Zdá se mi, že lidé nevědí, co chtějí,“ sdílel svůj pohled na recesi, která zachvátila Británii v roce 1981.

13. „Britky neumí vařit.“ Tímto výrokem se pokoušel získat si Skotský ženský institut v roce 1961.

14. „Byla to součást války. Neměli jsme poradce, co by se přiřítili pokaždé, když někdo odpálil zbraň, a zeptali se: Jste v pořádku - jste si jisti, že s tím nemáte nějaký problém? Prostě jsme to udělali a tím to haslo!“ Tímto stylem se vyjádřil k problematice stresového poradenství pro opraváře v televizním dokumentu k 50. výročí Dne VJ v roce 1995.

15. „S čím kloktáte - s kameny?“ zeptal se Toma Jonese po vystoupení Royal Variety Performance v roce 1969. Následující den dodal: „Je pro mě těžké pochopit, jak je možné stát se tak slavným zpíváním písní, které jsou tak odporné.“

16. „Je to neuvěřitelné plýtvání prostorem,“ řekl v roce 2000 na recepci nového britského velvyslanectví v Berlíně, které královna právě otevřela.

17. „Dnes večer je tu spoustu tvých příbuzných,“ tvrdil poté, co se během recepce Buckinghamského paláce v roce 2009 podíval na jmenovku obchodního šéfa Atula Patela. S královským párem se během recepce setkalo kolem 400 vlivných Indů.

18. „Pokud to má čtyři nohy a není to židle, pokud to má dvě křídla, ale není to letadlo a nebo pokud to plave a není to ponorka, Kantoňané to sní,“ řekl na zasedání Světového fondu pro ochranu přírody v roce 1986.

19. „Jsi žena, žejo?“ ptal se v roce 1984 ženy v Keni po přijetí daru.

20. „Víte, že teď mají psy i pro anorektičky? Jedí za ně,“ řekl Susan Edwards, u které stál její vodicí pes Natalie, v roce 2002.

21. "Dej mi pivo. Je mi jedno, jaké to bude, jen mi dej pivo!“ křičel, když mu byla nabídnuta nejlepší italská vína PM Giuliano Amato na večeři v Římě v roce 2000.

22. „Moc bych chtěl jet do Ruska - i když ti parchanti zavraždili polovinu mé rodiny,“ vysvětloval v roce 1967, když byl dotázán, zda by chtěl navštívit Sovětský svaz.

23. „Pokud by se například hráč kriketu najednou rozhodl jít do školy a ubít spoustu lidí k smrti kriketovou pálkou, což by vůbec nebylo těžké, zakážete kriketové pálky ve školách?“ řekl v rozhovoru pro Radio 4 krátce po střelbě ve škole v Dunblane v roce 1996. Poté dodal: „To by opravdu vypustilo kočku mezi holuby, že?“

24. „Aha, to příšerné auto vlastníš ty? Často jsme ho viděli jezdit okolo hradu Windsor,“ špitl svému sousedovi Eltonu Johnovi poté, co slyšel, že v roce 2001 prodal svůj Aston Martin.

25. "Problémem Londýna jsou turisté. Jsou to oni, kdo může za dopravní zácpy. Pokud bychom mohli zastavit cestovní ruch, mohli bychom předejít dopravním zácpám,“ myslel si při příležitosti otevření radnice v roce 2002.

26. „Ne, nedám si, asi bych to nakonec na někoho vyplivl.“ Takto princ Philip odmítl nabídku lahodných mořských plodů Ricka Steina v roce 2000.

27. "Nekrmte své králíky ovocem pawpaw - funguje jako antikoncepce. Nejsem si ale jistý, jestli to funguje i na králíky,“ radil chovateli karibských králíků v Anguille v roce 1994.

28. „Vy jste se museli zbláznit,“ řekl solomonským ostrovanům, když mu bylo řečeno, že jejich populační růst byl 5 procent ročně, v roce 1982.

29. „Mladí lidé jsou dnes stejní jako vždy. Nic je nezajímá,“ kroutil hlavou u příležitosti 50. výročí udělování cen vévody z Edinburghu.

30. „Vaše země je jedním z nejznámějších center obchodování s ohroženými druhy zvířat,“ řekl při převzetí ocenění za ochranu přírody v Thajsku v roce 1991.

Zdroj: The Independent

