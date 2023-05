Prvního manžela Bouškové usmýkala tramvaj. Svojtka byl znetvořen k nepoznání

Diváci znají Bouškovou s Vydrou jako vtipné komentátory reality show Prostřeno, nadané herce a vášnivé chovatele koní. Málokdo si však dnes ještě pamatuje tragédii, která se stala osudné noci ve Spálené ulici v Praze. Právě tam přišla kudrnatá herečka o svého prvního manžela. Láska k dobrodružství se mu stala osudnou. Stalo se tak jen den po Janiných narozeninách.

Osudné pražské odpoledne

Jednoho odpoledne prý Svojtku nad skleničkou alkoholu v divadelním klubu napadlo, že se – stejně jako už mnohokrát – sveze na spřáhle, které spojuje tramvajové vozy. Psal se květen 1982. Jindy si prý takto zvyšoval adrenalin běžně, tentokrát se mu to však stalo osudným. Dodnes se spekuluje, jak se to vlastně stalo. Pravděpodobně se neudržel.

Kromě alkoholového opojení se spekulovalo dokonce o sebevraždě. To vše se snažil vyvrátit v minulých letech herec Jiří Krampol, podle kterého bylo vše zkrátka jinak. „Pořád se píše o tom, že byl opilej, machroval, nastoupil na spojovací oj tramvaje, z ní spadl a tramvaj ho přejela... To je prostě blbost! Jediný problém byl v tom, že on chudák strašně špatně viděl. To byl ten důvod, že nastoupil tam, kam neměl. A to ho bohužel stálo život. Byla to nešťastná náhoda. On to byl bezvadnej kluk, je ho strašná škoda,“ řekl.

Znetvořené tělo znemožňovalo identifikaci

Těla v kolejišti ve Spálené ulici v Praze si všiml až náhodný taxikář, který jel zrovna kolem. Bylo tak zohaveno, že vyšetřovatelé jej mohli identifikovat jen podle nalezených dokladů, fyzicky to nebylo možné. Osudná tramvaj se našla až o dvě hodiny později. Řidič absolutně netušil, co se mezi jeho vozy dělo. Když se dozvěděl pravdu, omdlel.

Ze dne na den vdovou

Když Svojtka zemřel, jeho synovi Janovi, kterého měl s Bouškovou, byly jen dva roky. O jeho smrti se dozvěděla od své sestry. „Ona našla lístek, který policie vylepila na dveře. Bylo na něm, ať si přijdu pro jeho tašku. Prý zvonili, ale já jsem byla v zadním pokoji a neslyšela to. Sestra měla klíče, přišla tam později, zjistila to a přinesla mi zbylé věci po Petrovi,“ vzpomínala. „Nevěděla jsem, co bude dál, ale život vám to ukáže. Právě to, že mám syna, o kterého se musím postarat a vychovat, byl takový můj hnací motor. Také moje máma mi tenkrát moc pomohla. Když se syn zeptal na tatínka, říkala jsem mu, ať počká do večera a já mu ukážu hvězdičku na obloze, a to je jeho táta,“ dodala.

Vdovu Janu Bouškovou z nejhoršího dostávala práce. Jen pár dní po tragédii musela nastoupit na natáčení kriminálky Smrt talentovaného ševce. O rok později se zamilovala do herce Václava Vydry, který byl tehdy ženatý s herečkou Danou Homolovou. Rozvedli se v roce 1983. S Bouškovou tvoří dodnes jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu.

Láska Bouškové a Vydry přežila

Poznali se už ve škole, chtělo to však pár let, než je osud spojil dohromady. Jejich manželství platí za jedno z nejstabilnějších v Česku. Vydra je vášnivým chovatelem koní, má jich na ranči prý už 22. Společné potomky nikdy neměli, ačkoliv si je moc přáli. Ze zdravotních důvodů to nebylo možné. Společně vychovali Jana, syna Svojtky a Bouškové.

Petr Svojtka byl legendou

Říkalo se mu český James Dean i bláznivý Petříček. Se svou pohlednou tváří a láskou k ženám patřil mezi tehdejší donchuány. Jeho hlasem promlouval i Pavel Trávníček ve slavné pohádce Tři oříšky pro Popelku, produkci se tehdy nehodilo, že princ je Moravák. Svojtka toužil po rodině, potomka zplodil hned se třemi slavnými herečkami – s Janou Bouškovou, Kateřinou Macháčkovou a Janou Janěkovou. První dvě jmenované si také vzal.

Z jeho syna Petra Svojtky ml. se stal režisér.

Zdroj: novinky.cz, wikipedia.org, blesk.cz, zeny.iprima.cz

KAM DÁL: Lambora opustil stín Janka ze Slunečné. Ve Specialistech dospěl.