Seriál Ulice: Dcera Kateřiny Dubovské zamíchá vztahy v Ulici. Jak se k jejímu řádění postaví Vendula nebo Vilma?

Návrat dítěte, které se dlouho potulovalo po světě, je pro každou matku emotivním momentem. Stejně na tom je i Kateřina, které se vrací dcera, jež v posledních letech pracovala jako šéfkuchařka v jednom italském hotelu. Co se stalo, že se Martina Dubovská, kterou hraje Natálie Holíková, objevila u mámy v Ulici? Má se Kateřina (Martina Randová) bát, nebo radovat? A jak ovlivní příjezd Martiny ostatní obyvatele Ulice?

Jsou na místě mateřské obavy?

Martina Dubovská je rázná mladá žena, která si v ničem nezadá se svojí matkou. I ta se dokáže se životem poprat po svém, natož pak její dcera, která je zvyklá postarat se sama o sebe i v Itálii. I když tohle všechno Kateřina dobře ví, Martiny příjezd ji nenechá na pochybách, že to není jen tak. A tak se samozřejmě hned vydá na mateřské výzvědy. A nebude sama. Martina je živel, je to doslova vítr, který se prožene Ulicí hned po svém příjezdu, a tak budeme mít možnost sledovat, jak se k návštěvnici (nebo snad nové obyvatelce?) Ulice postaví ostatní. A zdá se, že se nebudou stačit divit. Na vlastní kůži pozná Martinin vliv hlavně na muže také Vendula (Anežka Rusevová). Co na Martinu řekne její manžel Pavel?

Problém nejen pro Vendulu

Vendule, jak se zdá, nastávají s příjezdem Martiny Dubovské napínavé časy, kdy se bude bát o svůj vztah s Pavlem. Jak to všechno dopadne, naznačila sama představitelka Martiny Natálie Holíková, pro kterou je tato role první velkou šancí ukázat svoje umění před kamerou. Jak tedy její postava ovlivní vztah Venduly a Pavlíka, kteří se společně starají o malou dceru? „Doufám, že jen jemně. Já za to fakt nemohu, to je ve scénáři. Ale jsem ráda, že to je zrovna s Honzou Řezníčkem, se kterým se mi skvěle hraje. My si strašně vyhovujeme a užijeme si spolu srandu. Na place nás neustále musí krotit,“ nechala diváky nahlédnout do budoucího děje herečka.

Natálie je v seriálu spokojená

Jak se Natálie sžívá nejen s novou rolí, ale také s prostředím Ulice a ostatními herci i členy štábu? Podle jejích vlastních slov ji všichni přijali velmi přívětivě: „Přemýšlím, jestli to třeba jen nehrají, možná mi za chvilku vyprší lhůta, kdy přestanu být za novicku, a začnou se chovat zle. Samozřejmě si dělám srandu. Jsou moc hodní a fajn,“ okomentovala Natálie svůj vstup do Ulice s tím, že si padly do oka se seriálovou vztahovou soupeřkou Andulou. „Velice jsme si padly do noty. Je vtipné, že spolu točíme takovou malou nevraživost,“ zhodnotila situaci.

Neřízená střela umí očarovat chlapy

Co tedy bude čekat Martinu, která se zjevně chystá v seriálu usídlit na delší dobu, v prvních dílech? „To hlavní bude zabydlování se a seznamování se se všemi v Ulici a různé spletité příběhy, které nemohu prozrazovat. Mohu ale říct, že Martina je neřízená střela a umí očarovat chlapy. Své by o tom mohli vyprávět třeba Pavlík anebo Mário,“ zopakovala Natálie to, co již diváci tuší. Muže zkrátka tuhle povodeň, která se do Ulice žene, nenechá chladnými. Tak uvidíme, jak na to zareagují jejich partnerky…

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Tajemná herečka Květa Fialová: Komunisté jí vyvraždili část rodiny a matku poslali na Sibiř.