Kerndlová vypadá každý den lépe a lépe. Ukázala dokonalou postavičku k nakousnutí

Zpěvačka Tereza Kerndlová se proslavila už v roce 2002, kdy skupina Black Milk, kde zpívala společně s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou, vydala album Modrý dým.

Se svou vlastní tvorbou se pochlubila až v roce 2006, kdy vydala sólové album Orchidej.

V posledních měsících se ale místo hudby proslavila spíše provokativními příspěvky na sociální síti instagram.

Tereza Kerndlová má totiž na svůj věk naprosto dokonalou postavu, kterou jí nejspíše závidí í ženy, kterým je o patnáct let méně, a tak ji dává na odiv.

Posledním snímkem na profilu slavné zpěvačky je umělecká fotka na písečné pláži, na které pyšně ukazuje své ženské křivky. Snímek si vysloužil tisíce lajků a desítky pochvalných komentářů.

„Být sám sebou je to nejlepší životní rozhodnutí…,už Voltaire kdysi řekl:

Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví. Jsem šťastná, tady a teď! Šťastná za vše, co mi život dal i vzal, protože to nejde ovlivnit. Šťastná za všechny, které mi přinesl, i za ty, které nechal odejít, protože do mého života nepatřili. Šťastná za ty, které mám… za to, co mám a co v životě můžu a co nemusím…,“ stálo v popisku.

„Terezko, nemáte se za co stydět, jste krásná a svůdná. Mimochodem, z vašich fotek by byl krásný kalendář, hned si zamlouvám,“ navrhla jedna z fanynek pro snímky zpěvačky nové uplatnění.

„Musím konstatovat - nádhera,“ obdivovala zpěvačku fanynka.

„Terezko, jste kočka, moc vám to sluší,“ objevilo se pod příspěvkem.

„Krásný citát,“ ocenila fanynka popis snímku.

