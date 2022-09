Trio Pártlová, Arichteva a Štíbrová: Jak to mají mezi sebou dnes? Víme, kdo je nejúspěšnější a kdo hraje druhé housle

Když začala děvčata natáčet vtipná videa, byl jenom Mates. Syn Nikoly Štíbrové, který byl svého času jedním z nejslavnějších dětí Instagramu. Často čelila výtkám, že ho stříhá podle hrnce nebo z něj dělá cvičenou opičku. Nazývala ho „Radanem“, protože podle ní rozdává hlavně radost, a vybočila tak jako první z party kamarádek, kterým prosecco a dobré víno říkalo pane. A už tehdy si přišla tak trochu odstrčená.

Parta se rozrostla o několik dětí

Pár let nato do toho praštila Veronika Arichteva se svým manželem Bisim a narodil se jim syn Luka. To byla na chvíli z kola ven Pártlovka, protože Veronika běhala za Nikol, aby jí poradila jakožto zasloužilá matka a Martině nezbývalo nic jiného, než si tak možná nalít sklenku vína. Kolikrát už se spekulovalo, že ani své děti nebude mít.

Všechny ale překvapila. Po čtyřicítce otěhotněla s mladším partnerem Josefem Vařekou, a dokonce ve stejný čas, jako otěhotněla Nikol se svým současným partnerem Petrem Leitgebem. Dětí už tak mají holky v bandě pět.

Několikrát se nechaly slyšet, že už to zkrátka není ono a když se vidí, moc si toho neřeknou. Přátelit se však stále musí, mají spolu firmu 3v1 s r.o., prostřednictvím které prodávají oblečení a různé serepetičky. Která z nich je ale úspěšnější?

Na Instagramu vyhrává Arichteva na plné čáře

Každá z nich si vybrala jako způsob komunikace s fanoušky úplně jiný způsob. Štíbrová sdílí spíše to, co jí na sociálních sítích překvapí, nebo si udržuje svou pózu, že něco komentuje. Pártlová si nehraje před svými fanoušky vůbec na nic a udržuje si tvář matky po čtyřicítce, která našla svoje životní štěstí. Ale Arichteva! To je jiná třída.

Nejen, že fanoušci vcelku pravidelně zásobuje fotky, na kterých jí to neuvěřitelně sluší, jde jí i interiérový design a je na ní zkrátka o ždibec víc než na zbylých dvou. V poslední době jde znovu z role do role a o pracovní nabídky rozhodně nemá nouzi. A to ani nepotřebuje, aby jí k nim dopomáhal její manžel režisér. Jako herečka se musela několikrát vypořádat s kritikou, že filmové či seriálové role získává právě díky němu.

Z této trojice se vždy jevila jako nejzajímavější, teď už ale definitivně také nejúspěšnější. Je také jediná, kterou pozvali do prestižní Nepouští se do žabomyších válek, nemá potřebu se vyjadřovat ke všemu a žije si svůj "obyčejný" život.

Kdo hraje druhé housle?

Poslední dobou to vypadá, že je Nikol Štíbrová tak trochu mimo tuhle partu. Ostatně, jak už to tak v takových přátelstvích bývá, někdo hraje vždy druhé housle. Se dvěma dětmi ve velkém domě v Lánech, kde tráví čas hlavně se svým manželem, už nezbývá na kamarádky tolik času. Přeci jen, Veronika s Martinou ještě stále zůstávají usídleny v Praze, Pártlová dokonce koupila dům u pražské Jesenice.

I na dovolenou na Sardinii vyrazily dámy bez ní, v Chorvatsku Nikol také nebyla. Vždy má samozřejmě důvod, proč nejede, ale skoro to vypadá, že bez ní si děvčata rozumí o kousek více. Možná také proto, že obě mají muže, kteří jsou pracovně vytížení. Petr Leitgeb by měl údajně být "mužem v domácnosti", a pozornost své ženy tak potřebuje o trochu víc. Ve firmě mají ale zatím dámy všechny stejná práva a spravedlivě rozdělené role.

