Anton Bruckner měl ve Vídni pověst podivína, obhroublého venkovana, který mluví nářečím. Jeho světově uznávanému dílu Rakušané neporozuměli, svůj podíl viny na tom podle portálu celeb-true.com nesl i zaujatý kritik Eduard Hanslick, který byl původem z Prahy.

Rád by se ženil, ale jen s pannou

Štěstí Anton Bruckner neměl ani v osobním životě. Rád by se oženil se ženou zachovalých mravů, což znamenalo, že měla do manželského lože vstoupit jako panna. V Brucknerově době to nebyl zas tak nezvyklý požadavek. Stála za ním sexuální nezkušenost hudebníka, jenž prožil dětství a mládí v klášteře.

Nehrál si na maminku a na tatínka

Zatímco jiné děti získávaly první zkušenosti při hrách na tatínka a na maminku, malý Anton pomáhal otci učiteli při výuce a hrál v kostele na varhany. Později zpíval v chrámovém sboru a sám se živil jako učitel a chrámový varhaník.

Jeho pověst musela být bez poskvrnky

Na rozdíl od vrstevníků nemohl udržovat nezávazné vztahy – a už vůbec nemohl navštěvovat veřejné domy, jak bylo v tehdejší době celkem běžné. Anton Bruckner studoval, věnoval se hudbě jako skladatel i výkonný umělec. Osobní život za tím profesionálním pokulhával.

Po psychickém zhroucení skončil v blázinci

V Brucknerově zápisníku se zachoval dlouhý seznam dívek, které ho zaujaly. Jednu z osudových nešťastných lásek prožil v roce 1867. Tehdy se třiačtyřicetiletý Anton Bruckner zamiloval do Josefiny Langové, která byla o dvacet let mladší než on. Tak jako všechny krásky před ní i Josefina křehkého podivína odmítla. Kromě nešťastné lásky k Brucknerově psychickému zhroucení přispěla nespravedlivá kritika jeho hudební tvorby, útoky vedl především kritik Hanslick. Skladatel propadl depresím a několik měsíců strávil v sanatoriu.

Svou žákyni ve vídeňském učitelském ústavu jednou Bruckner oslovil „miláčku můj“. Strhl se skandál kvůli nemístnému obtěžování a padesátník Bruckner ze školy raději odešel.

Život jako jedna velká katastrofa

Série nešťastných lásek a krachujících milostných vztahů podivínského profesora hudby pokračovala. Dokladem jednoho z nich je Brucknerova kantáta Entsagen, do níž se promítly skladatelovy něžné city k dívce jménem Luise.

Nešťastné lásky, nedůvěra ve vlastní schopnosti, sebepodceňování, dokonce i šikana ze strany nadřízeného – až do 80. let 19. století se život Antona Brucknera jevil jako jedna velká katastrofa. Zaslouženého uznání se dočkal teprve až v samém závěru. Dnes je Anton Bruckner považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů. Je rakouským Bedřichem Smetanou či Antonínem Dvořákem. Jeho symfonie se stále hrají na předních světových pódiích.

