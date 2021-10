Vladimír Menšík uměl rozesmát i rozplakat jako nikdo jiný. Vybralo si to ale svou daň

Když byl malý, jeho rodina pořídila nový vůz a všichni čekali, že z něj bude malý Vláďa u vytržení, jako by byla většina chlapců. To se ale nestalo, jeho auta zkrátka vůbec nezajímala. Podle jeho maminky si raději šil panenky a poté s nimi hrál loutkové divadlo.

Podnikatelský duch

Tatínek se ho snažil dostat do garáže, aby se na nový plechový přírůstek do rodiny alespoň podíval, ale on jen odvětil, že tam nepůjde, protože ho to prostě nebaví. Zoufalý otec mu poté za to, že do té garáže přeci jen vkročí, nabídl pětikorunu, na to mladý Menšík slyšel. Vzal si pětikorunu, nahlédl za vrata, řekl „No, je pěkný.“ A zase šel.

Takhle vydělávat se mu zalíbilo. Jeho sestra Olga Svozilová vzpomínala na to, jak skvělý byl bratr. Prý byl vždy veselý, všech se zastával a dokonce jí i někdy pomáhal s úkoly, samozřejmě opět za "poplatek".

Na nic si nehrál

Své historky si prý nikdy nepřipravoval. Tvrdil, že má nápadů spoustu, ale na papíře to zkrátka není ono. Bylo to na něj moc škrobené a to zkrátka nebyl jeho styl, proto si nejspíše také zcela získal tolik diváků. Mnohem raději své scénky předáděl tak, jak mu "pusa narostla". Byl to zkrátka, i přes jeho neobyčejné nadání, obyčejný chlap, který si na nic nehrál.

Neobyčejný talent

Dokázal ale lidi nejen pobavit, ale i rozplakat, např. ve filmech Markéta Lazarová nebo Všichni dobří rodáci všem nahnal slzy do očí.

Na druhou stranu ale dokázal dělat stovky zábavných scének, kterými lidi také dokázal rozplakat, ale smíchy. Svým neuvěřitelným talentem v obou těchto sférách byl naprosto jedinečný, podobný člověk se zkrátka těžko hledá.

Závislost

Nebylo to ale jen tak, vybíralo si to na něm svou daň.

Měl problémy se závislostí na alkoholu, který pil prý především proto, aby se po příchodu do Prahy dokázal vyrovnat svým kolegům. Alkohol, kterým si chtěl pomoci, mu ale spíše uškodil. Závislost mu přerostla přes hlavu, ztratil kvůli ní manželku a nakonec musel nastoupit do protialkoholní léčebny. Dokonce i na rozeného komika, který miloval lidi, to nakonec bylo prostě moc.

