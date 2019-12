Vůdce teroristů a Francouz, co miloval Čechy. Světové osobnosti, které zemřeli v roce 2019

Na konci roku si pravidelně připomínáme, kdo ze známých osobností nás navždy opustil. Smrt patří k životu, ale rozhodně stojí za to vyjmenovat alespoň ty nejvýznamnější osobnosti, po nichž zbyla už jen vzpomínka. O kom je řeč?

Vzpomínka je asi to nejmenší, co můžeme udělat, abychom uctili zemřelé. Ať už šlo o politiky či umělce různých oborů, ke smutku pozůstalých jich bylo opravdu mnoho. Ne vždy však šlo jen o pozitivní postavy veřejného prostoru. O koho jde?

Jacques Chirac

Jestli bychom hledali nějakého zahraničního politika, který měl Českou republiku v oblibě, byl to právě bývalý francouzský prezident Jacques Chirac. Jen je otázka, jestli za to náhodou nemohla tehdejší první dáma a manželka prezidenta Václava Havla - Dagmar Havlová.

Stačí se podívat na několik záběrů z filmu Občan Havel. V tom diplomatickém slova smyslu velmi vážně prosazoval, aby se Česká republika stala členem NATO. Chirac zemřel v 86 letech.

Niki Lauda

Jeho osud patří mezi největší příběhy ze sportovního prostředí. Niki Lauda byl na vrcholu kariéry, kterou narušila vážná nehoda, při které mu šlo o holý život. Nakonec si odnesl ohořelé tělo, ale velmi brzy znovu zasedl do kokpitu Formule 1.

Několikanásobný mistr světa se po konci kariéry věnoval létání a založil i vlastní leteckou společnost Lauda Air.

20. května zemřel po vleklých zdravotních problémech. O jeho sportovním výkonu vznikl velmi úspěšný film Rivalové o soupeření s tehdejším největším konkurentem Jamesem Huntem.

Karl Lagerfeld

Jedná se asi o nejvýraznější osobnost módního světa. Podpis pod jakýmkoli kusem oblečení se jménem Karl Lagerfeld zvyšuje jeho cenu až neúnosně. Původem německý módní návrhář byl nezapomenutelný i díky svým výstřelkům a specifickým vzevřením.

Jeho milionové jmění například zdědila jeho kočka. Karl Lagerfeld pracoval pro ty největší módní značky a jeho dílo bylo vždy velmi očekávanou událostí.

Abú Bakr al-Bagdádí

Jen málokterá smrt udělala lidem takovou radost. Vůdce Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí spáchal na konci října sebevraždu po tom, co se k němu přiblížilo americké vojenské komando. Zbaběle s sebou na onen svět vzal i svoje tři děti.

Jen těžko lze předpokládat, že by se tímto způsobem vyřešily všechny problémy s extrémistickými islámskými radikály, ale samozvaný Islámský stát přišel o jednu z velkých osobností.

Luke Perry

Jedná se o jeden z amerických symbolů devadesátých let, který své fanoušky oslovoval z televizní obrazovky. Herec Luke Perry je znám hlavně ze seriálu Beverly Hills 90210 a on se svojí postavou Dylana lámal srdce všem fanynkám, kteří se do něj bezhlavě zamilovaly, a že jich nebylo málo.

I to byl důvod, proč se jeho smrt 4. března stala událostí dne. Mnohými vzývaný návrat party Beverly Hills 90210 už tak nikdy nemůže být kompletní a ani nebyl. Šest nových dílů, které uvedla televize FOX už bez Luka Perryho, jsou absolutní propadák.