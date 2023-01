Wow, opravdu je to stejná osoba? Královna plastik Donatella Versace vypadala před operacemi skvěle

Slavná rodinná módní značka Versace má svého nepřehlédnutelného maskota. Italská návrhářka Donatella Versace slavila a nadále slaví velký úspěch se svými produkty. Jako současné viceprezidentce, hlavní návrhářce a majitelce 20% podílu ve firmě se jí jistě nevede špatně.

Její největší starostí tak není placení účtů, ale hlavně datum narození. V tomto ohledu se totiž snažila bojovat doslova proti přírodě. Zdá se však, že prohrála jak ona, tak příroda. Její současná podoba je totiž až děsivá.

Královna plastických operací

V současné chvíli je Donatelle Versace 67 let. Má za sebou obrovské mezinárodní úspěchy, její kolekce prezentují největší celebrity showbyznysu, módní přehlídky byly a nadále jsou velkou společenskou událostí. Image a značka Versace jsou prostě synonymem luxusu.

Donatella Versace

- Viceprezidentka skupiny Versace a hlavní návrhářka firmy.

- Byla vdaná za amerického modela Paula Becka.

- Její otec byl obchodník a matka byla švadlenou.

- Má dvě dcery – Allegru a Danielu.

A to díky talentu zmíněné Donatelly. I ona se mohla ve tváři chlubit krásou. Stáří ji změnilo k nepoznání. Ani ne tím, že by se vráska za vráskou negativně promítala do celkové podoby slavné Italky. To právě boj se stárnutím z ní vytvořil estetický paskvil. U některých osobností byste možná chirurgický zásah ani nezpozorovali, ale v jejím případě to nelze přehlédnout. Jen namátkou má napíchané rty, předělaný nos i prsa, obličej „vyžehlený“, tedy bez jediné vrásky atd.

Botox teče snad i z uší

Na některých snímcích se Donatella, která byla v mládí krásná, podobá voskové figuríně, a to hlavně díky pravidelným dávkám botoxu. Její tvář je nespočtem zásahů zahnána do kouta. Důvod však není čistě jen povrchní. V mládí se totiž se svým bratrem, se kterým vybudovala módní impérium, oddávala bezesným nocím na večírcích a kokainových maratonech.

Brzká smrt milovaného bratra (byl zastřelen u své vily v luxusní části Miami, když chtěl odemknout dveře) měla negativní dopad i na psychické zdraví Donatelly Versace. Upadla do depresí, a právě plastiky měly částečně zakrýt chmury a prohýřená léta. Útěk k proměnám vlastní tváře se však vymkl její kontrole a objektivně na její podobě není nic pěkného k posouzení. Z krásné Italky se tak stal symbol a memento, na které by měly pamatovat všechny ženy, které se snaží nepřirozeně bojovat s nemilosrdným časem.

Zdroje: britannica.com, vogue.com, versace.com

