Babiš: Je to absolutní katastrofa, jsem v šoku. K rezignaci vyzval Prymulu i Faltýnka

Premiér bude o změně ministra zdravotnictví jednat odpoledne s prezidentem Milošem Zemanem. „Sice vyjádřil pochybnosti o tomto kroku, nicméně ho navštívím a budu s ním situaci řešit,“ řekl. Zeman přijme Babiše v Lánech v 16:00.

Babiš urychleně hledá za Prymulu náhradu. Není to podle něj jednoduché, ale věří, že nástupce vybere ještě dnes, aby se mohl účastnit pondělního jednání vlády. „Mluvil jsem se dvěma kandidáty, musím to vyřešit do času schůzky s panem prezidentem, protože spěcháme,“" uvedl. Vyloučil, že by se do funkce mohl vrátit předchozí ministr Adam Vojtěch.

Nedá se to omluvit

„Co se stalo, je absolutní katastrofa, je to pro mě absolutní šok,“ řekl Babiš. Ve chvíli, kdy vláda po lidech žádá nošení roušek dokonce i v autě, omezuje jejich pohyb a zavírá obchody a restaurace, musí jít ministři příkladem, dodal. „Taková chyba se nedá omluvit a mně je úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali, koho tam zvali a proč. Nemůžeme kázat vodu a pít víno.“

Prymulu požádal o rezignaci na post ve vládě a Jaroslava Faltýnka na odstoupení z funkce prvního místopředsedy hnutí ANO. „Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru, my tu všichni bojujeme s plným nasazením, i ministr bojoval. Je to bezpochyby odborník a já mu za práci děkuji, ale toto se nemělo stát.“ Z hlediska důvěry vládě podle něj není jiné řešení než Prymulův konec. „Musíme jít příkladem a nařízení dodržovat. Tady platí - padni, komu padni.“

Podle fotografií deníku Blesk byli Prymula a Faltýnek ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Prymulu vyzvali k rezignaci představitelé opozice, ale i ministři z koaliční sociální demokracie včetně vicepremiéra Jana Hamáčka.

Babiš vyzval Faltýnka k rezignaci

Babiš také požádal Jaroslava Faltýnka o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. V roce 2015 se Faltýnek poprvé stal prvním místopředsedou hnutí. Od té doby zastává funkci nepřetržitě. O dva roky déle už také zastává funkci předsedy poslaneckého klubu ANO, který je se 78 zákonodárci ve Sněmovně výrazně nejpočetnější. K rezignaci na tento post ale Babiš Faltýnka nevyzval.

Faltýnek už se za záležitost ve Sněmovně omluvil a uvedl, že s majitelem zařízení se zná. Zatímco před zákonodárci řekl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, ministr Respektu tvrdil, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace.

Faltýnek ve Sněmovně řekl, že ten den se mu nepodařilo Prymulu sehnat. Protože zná šéfa dotyčné restaurace, domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřené restauraci. Z Prymulova vyjádření pro Respekt ale vyplývá, že se schůzky zúčastnilo více lidí. Nechtěl ale prozradit, o koho se jedná.

