Ministr Prymula se vysmívá veřejnosti i zdravotníkům. Při první příležitosti porušil nařízení, které sám vydal

Kdo je to “papaláš”? V obecném povědomí někdo, kdo se sám staví nad zákony, nedodržuje je a je si jistý, že mu to projde. Jde o menší či větší problémy, jež ale na lidi, kteří zákony dodržovat zkrátka musí, působí nepatřičně. A není se čemu divit. Pokud ale vlastní nařízení v krizové době nedodržuje ani sám ministr zdravotnictví, je to opravdu na pováženou...

Pohrdání občany i zdravotníky

K fotografiím Prymuly a Faltýnka, které pořídili reportéři Blesku v restauraci na pražském Vyšehradě ve středu po desáté hodině večer, se vyjádřil mimo jiné předseda Pirátů Ivan Bartoš, který takové setkání samozřejmě odsoudil a uvedl, že jde o pohrdání občany i zdravotníky. „Vláda má jít lidem příkladem, ale bohužel dělá přesně pravý opak,“ konstatoval Ivan Bartoš s tím, že takovými kroky ztrácí vládnoucí strany poslední zbytky důvěry lidí. Připomněl také situaci, kdy sám premiér Babiš odmítl podstoupit karanténu poté, co se setkal s člověkem, pozitivně testovaný na covid.

Porušijí všechna myslitelná pravidla

Předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová své rozhořčení nad touto situací zveřejnila na twitteru: „Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte,“ uvedla. K jejímu vyjádření se připojil i bývalý předseda strany Miroslav Kalousek, který vyzval ministra zdravotnictví k rezignaci. „To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat,“ uvedl a dodal také termín, ke kterému by měl ministr odstoupit: „Okamžitě, prosím! To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat.“

Výsměch všem lidem

Ve stejném duchu se vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala, který takové chování označil za výsměch všem lidem, kteří se bojí o svoje zdraví, o život svých blízkých a o holou existenci. „Je to smutné a je to zcela nepřijatelné. Nikdo jim už neuvěří, že to myslí vážně. A důvěra v opatření je v zápase proti pandemii klíčová věc,“ uvedl.

Co vláda sama nařídila?

Připomeňme si, že restaurace jsou nyní nařízením vlády zavřené, možný je jen výdej jídla s sebou. Od středy je také nutné v zastavěných územích nosit roušky i venku, a to vždy, když se ve vzdálenosti dvou metrů vyskytují další osoby, pokud se nejedná o členy rodiny. Bude mít jednání zmiňovaných představitelů nějakou dohru nebo se budeme tvářit, jako že se vlastně nic nestalo?

KAM DÁL: Koronavirus způsobuje problémy i zdravým lidem. Jde o bolesti zad, hlavy nebo svalů.