Europoslanec Zdechovský: Babišovo hnutí se rozpadá, odvážnější straníci prchají. Důvěra ve vládu prudce klesá

/KOMENTÁŘ/ Podle průzkumu agentury STEM zveřejněného začátkem března měla vláda nejnižší důvěru veřejnosti za poslední roky. Lidé už prostě nevěří, že situaci kolem koronaviru zvládne. Oproti loňské první vlně poklesla důvěra veřejnosti ve vládu o 58 procentních bodů. Jak píšou výzkumníci z agentury - v mezinárodním měřítku se jedná o bezprecedentní propad.

V listopadu věřilo vládě 38 % lidí, v únoru to bylo jen 25 %. Do průzkumu se nepromítly nejčerstvější události z března - lobbování prezidenta Zemana za neschválené vakcíny z Ruska a Číny a šílené nápady premiéra Babiše ohledně maturit. A to poslance ještě čeká dramatické jednání o prodloužení nouzového stavu, který chce vláda prodloužit zase o měsíc.

Čísla se nelepší a ANO ztrácí

Stav přeplněných nemocnic se nelepší a návrat dětí do škol se odkládá. Ministryně financí Alena Schillerová si tříbí názor podle anket na Instagramu a dvojnásobný ministr Karel Havlíček si chce přivlastnit kredit za spuštění testování zaměstnanců ve firmách. Nutno podotknout, že na tom nesou zásluhu hlavně firmy, nikoliv Havlíček. Ten by měl raději s vicepremiérem Hamáčkem řešit nekvalitní antigenní testy a respirátory z Číny, které se v ČR stále prodávají.

Vládnoucí hnutí Andreje Babiše ztrácí i v předvolebních průzkumech. Poprvé spadlo na druhé místo a zdá se, že ani "stříbrná" pozice nebude konečná zastávka. A jak už to bývá, z potápějící se lodi se snaží vyskočit známé tváře hnutí. Za posledního půl roku opustili hnutí bývalý ministr financí Ivan Pilný a europoslankyně Radka Maxová, která v Evropském parlamentu přešla z frakce Renew k S&D (Socialistům a demokratům). Autoritativní styl řízení premiéra nechtějí odvážnější „straníci“ nadále snášet.

Trable s očkováním

Premiér Babiš se v této zoufalé situaci upíná k jedinému možnému řešení – očkování. To ale zatím vázne. Podle dosavadního tempa by se podařilo proočkovat 70 % dospělých českých občanů v lednu roku 2022. Ministr Blatný tento týden sebevědomě oznámil, že by se této mety mělo podařit dosáhnout už v červnu letošního roku. Do konce srpna by pak údajně mohlo být naočkováno až 80 % populace. To je poměrně ambiciózní plán, pokud si uvědomíme, že obě dávky dostalo k dnešnímu dni zatím přibližně 4,5 % dospělých českých občanů.

Neúspěchy na domácí scéně se tak premiér snaží hodit na Evropskou unii. Jednou slyšíme, že objednala málo vakcín, pak je zase špatně přerozděluje do členských států. Podle zjištění Hospodářských novin mělo ministerstvo zdravotnictví možnost objednat více vakcín, této nabídky ale nevyužilo. Proč? Podle tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nechtěli všechno vsázet na jednu kartu. Na to se snad dá říct jen: Pozdravujte ve Finsku.

Kritika premiéra, že Evropská unie nespravedlivě rozděluje vakcíny, je pak mimo i z toho důvodu, že vakcíny jsou rozpočítávány podle počtu obyvatel členských států, tzv. pro-rata. Pokud však členský stát řekne, že tolik vakcín nepotřebuje, pak se zbylá část rozpočítá mezi další státy, které mají o vakcínu zájem. To se přesně stalo s vakcínou od společnosti Pfizer. Česká republika spoléhala na dodávky od firmy Astra Zeneca, jež ale nyní oznámila snížení dávek, a odmítla v minulosti více od Pfizeru. Babiš tak svým stěžováním jen odklání pozornost od své neschopnosti řídit zemi jako krizový manažer.

Důvěra živnostníků ve vládní pomoc se dávno rozplynula

V době ekonomického růstu podnikatelé "vesele" odvádí tvrdě vydělané peníze do státního rozpočtu a na oplátku se od státu dočkají každoroční šikany v podobě byrokratického vyřizování daňových přiznání. To je asi ta zmiňovaná "The Country for the Future". Stále však ještě mohli doufat, že v případě krize se k nim stát neotočí zády. Tady to ale úplně nevyšlo. Slova ministryně spravedlnosti, že podnikatelé "měli mít vatu", pak působí jako červený hadr na rozzuřeného býka.

Hospodářská komora v polovině března zveřejnila aktuální čísla. Koronavirus v kombinaci s vládními opatřeními připravil o živnost 130 tisíc lidí, sedm tisíc podnikatelů a šest stovek firem vyhlásilo bankrot. Vládní restrikce pak připravily ekonomiku o více než 300 tisíc pracovních míst v soukromém sektoru.

Trn z paty by živnostníkům vytrhl odškodňovací zákon

Vztek podnikatelů na vládu je oprávněný. Většina přišla o své úspory a řada z nich se ocitla v dluzích. Kdyby vláda naslouchala opozici, dostalo by se živnostníkům rychlé a adekvátní pomoci. Naše koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) přišla s návrhem odškodňovacího zákona, který by mohl konečně dát jasná a předvídatelná pravidla pro kompenzace firmám a živnostníkům, kteří už rok nemohou podnikat ve standardních tržních podmínkách.

Díky odškodňovacímu zákonu by stát kompenzoval 100 % fixních nákladů podnikatelům, jež museli kvůli vládním nařízením zastavit činnost, a 50 % těm, kteří museli kvůli opatřením činnost omezit.

Jak už ale bývá zvykem, když něco dává smysl, tak je vláda proti. Tímto přístupem si vyšší důvěru nezíská. Já však začínám mít pocit, že je to snad taktika vládních členů, protože další rok by už nemuseli psychicky vůbec zvládnout.

Tomáš Zdechovský, europoslanec a místopředseda KDU-ČSL

