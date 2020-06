Hnutí ANO propouští tisíce členů. Nové tváře hledá mezi filmovými komparzisty

Vzhledem k tomu, že je Česká republika oblíbenou destinací zahraničních filmových štábů, existuje zde také velký počet castingových agentur, kde na svých 15 minut slávy čeká tisíce adeptů. Tento fakt neunikl premiérovi Andreji Babišovi, který potřebuje nové neokoukané členy hnutí ANO, některé třeba brněnské tváře jsou již ohrané …

Možná, bude líp

PR tým hnutí ANO má před sebou znovu obrovskou výzvu. Andrej Babiš se rozhodl ve svém (politickém) hnutí pořádně vyvětrat. Po avizované čistce v regionálním hnutí v Brně se podobný postup čeká také v Praze a jiných velkých městech. “Neobětoval jsem deset let svého života na to, aby to ve finále někdo pokazil. Takové věci nebudu tolerovat,” sdělil médiím Babiš.

V praxi to znamená tisíce odebraných legitimací hnutí ANO. Kde však narychlo sehnat nové členy a navíc získat jistotu, že budou na slovo poslouchat režiséra? Marek Prchal přišel s geniálním řešením. S požehnáním založil největší castingovou agenturu ve střední Evropě, továrnu na nové tváře, které mají okouzlit voliče.

Vzory jsou již prověřené, typologicky se hledaní tváře podle ministrů Vojtěcha a Havlíčka a úřednice s pevným účesem za každé situace. Ano, hádáte správně …. Alenka z říše divů 2.

Práce pro scenáristy

Akce má i další benefit, v podání pana premiéra jde o zajímavou podporu kultury. Propojením filmu a politiky se rozvine i spolupráce nezaměstnaných scenáristů se spisovateli. Scenárista či spisovatel, který dnes při škrcení rozpočtu ČT nemá v práci na růžích ustláno, tak získá neodolatelnou nabídku. Talentovaní tvůrci, které už nebaví jíst tři dny starý chleba, zapitý lahvovým pivem, tak budou tvořit pro klienty nové supercastingové agentury repliky, dialogy, statusy na sociálních sítích, projevy na tiskových konferencí a mnoho dalších aktivit. Budou opět psát!

Největší castingová agentura propojená se studiem plným scenáristů tak mají být základním kamenem obrozeného hnutí ANO. Politik, který funguje podle předem napsaného scénáře, přece zaručí, že premiérovi nikdo nekazí jeho národně hospodářské dílo.

