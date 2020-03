Ministr Vojtěch tvrdí, že můžeme do posilovny. Vláda to však ve svém nařízení zakázala

Jak je to tedy s opatřeními vlády, co platí a co ne?

Už na konci ledna byl ve sněmovně návrh na projednání plánu, co se stane, až koronavirus dorazí do České republiky. „Je to tak, 27.1. mohl být ve sněmovně mimořádný bod "koronavirus", jelikož nákaza již byla v Evropě. Prevence je příprava na situaci, o které doufáme, že nenastane a věříme, že se nás netýká. Jenže premiér pouze věřil a doufal a teď je vláčen událostmi,“ postěžoval si před několika dny profesor Vlastimil Válek, poslanec za TOP 09.

Chybí základní plánování

Nejen on vládě vytýká, že se odmítla připravit na situaci, která dle něj musela nastat a všechny ukazatele tomu opravdu nasvědčovaly. Zejména pak nekontrolované šíření viru z čínské "základny" do Evropy. „Měli jsme dva měsíce se na vše připravit. Postupně posoudit, která opatření jsou v ostatních zemích efektivní a která jen populistický výkřik,“ tvrdil Válek.

Podle Válka a dalších odborníků je vždy důležitá je podle něj hlavně srozumitelnost a jasnost vyjádření. Právě to ale vládě stále chybí. Ne, že by se nesnažila a nedělala vše, co je v jejích silách, o tom bychom se neodvážili vůbec spekulovat. Možná je to z přepracování, možná z nepozornosti, ale bohužel pak vznikají nejasnosti a zbytečné zmatky.

Podle jednoho z výkladů Ministerstva vnitra by se snad sportovat mohlo, pokud nejde o veřejnou akci nad 30 osob. Každý sportovec by musel být členem daného klubu či jednoty a být poučen o rizicích. Zároveň by ale každá taková akce měla být schvalována danou městskou částí či úřadem. Těžko říct, jestli to takhle nějak vláda opravdu myslela dopředu, nebo jestli se to domýšlelo zpětně.

Podle ministra můžeme do fitka

V prohlášení vlády se, mimo jiné, uvádí: „Od pátku 13. března od 6.00 byl vyhlášen i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellnes služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií.“ Nejen, že zůstaly otevřené například lyžařské areály, kde je riziko nákazy zhruba stejné, jako když si prohlížíte obrazy v galerii a široko daleko nikdo jiný není. Takže tady chybí i elementární logika. Nicméně budiž.

Ovšem svůj díl do mozaiky zmatků přidal i sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Pokud se bavíme o jednom trenérovi a jednom klientovi, tak to (cvičení ve fitku, pozn. red.) samozřejmě možné je,“ prohlásil. Tak z toho je jeden opravdu jelen. Ten jeden klient a trenér nejsou veřejnost? Nebo teda prohlášení vlády neplatí? Případně platí, ale každý si ho může vyložit po svém? Podle Vojtěcha platí ona hranice 30 osob. O tom se však v prohlášení vlády mluví v naprosto jiných souvislostech.

V duchu, ve kterém hovořil šéf zdravotnictví, by si tedy teď klidně mohl kdokoli uspořádat turnaj v tenisové hale, když by tam nebylo více, než třicet lidí. Dle prohlášení vlády je to však nesmysl. Nebo není? Tak trošku zmatky. Jakoby levá ruka nevěděla, co dělá pravá. A občan tápe.

Profesor Válek: Je pro mě nepochopitelné, že lidé naočkují své psy, ale vlastní děti ne.