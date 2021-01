Rakušan: Ministr Blatný si cenu testů buď špatně spočítal, nebo nám tu mizí miliardy

„Od ministra zdravotnictví budu chtít vysvětlení několika jeho výroků z posledních dnů, které v lidech vzbuzují nedůvěru a slouží ke zneužití pro celou řadu dezinformačních webů. I v době nouzového stavu nesmíme zapomenout, že vláda se stále zodpovídá Poslanecké sněmovně, a proto mi přijde férové, že budou ministři na začátku každého jednání sněmovny informovat o průběhu a vládní činnosti v boji proti koronavirové epidemii,“ řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan

Proč se částky liší?

Jedním z výroků, které je třeba dovysvětlit, je dosavadní částka vynaložená na testování ze státního rozpočtu, která se v porovnání s počtem testů a jejich obvyklou cenou značně liší.

Věslav Michalik:

Ministr Blatný sdělil, že testování doposud stálo 25 miliard. Pokdu vezmeme do úvahy údaje o počtech provedených testů v ČR, což je 4,426 milionů PCR a 1,371 milionů antigenních, pak máme celkem 5,797 milionů testů. V nabídce komerčních firem je PCR test za 1300 Kč a antigenní za 350 Kč, to by dávalo celkem cenu 6,23 miliardy. A to navíc část z toho zaplatili samoplátci. Kam se podělo těch minimálně 19 miliard?

„Považuji za zásadní, dozvědět se, jak ministr Blatný došel k závratné částce 25 miliard ze státního rozpočtu. Naše optimistické výpočty naznačují částku kolem patnácti až šestnácti miliard a ministr zdravotnictví by měl vysvětlit, kam se podělo téměř deset miliard korun, které v jeho počtech nesedí neb zda uvedl veřejnost v omyl. Ve světle informací o projektu poradce a bývalého ministra Prymuly, který se měl týkat soukromého testování, a který měl zahrnovat i účastníka další schůzky v toho času zavřené restauraci Rio na Vyšehradě, jsou ty pochybnosti o to větší. Vážně se nechci dožít zjištění, že se na dnešní situaci kdokoliv z nejvyšších politických představitelů napakoval,“ upozornil Rakušan.

Dává munici dezinformátorům

Dále bude chtít vysvětlit, proč ministr svými slovy dává náboje dezinformačním webům. „Nevěřil jsem vlastním uším, když se o víkendu snažil ministr Blatný vyvracet statistiky, podle kterých jsme na počty úmrtí opravdu nejhorším státem v Evropě. Tohle nás teď čeká? Popírání reality? Rád bych pana ministra jako lékaře, kterého si lze vážit, poprosil, aby nemystifikoval veřejnost. Aby se nestavěl na stranu popíračů. Nebo jsou ta opatření, která my všichni kromě papalášů dodržujeme, vážně zbytečná?,“ komentoval předseda Rakušan vyjádření ministra Blatného.

Zcela zásadní je druhá dávka

A v neposlední řadě by ministr měl odstranit stávající logistický chaos v zásobování vakcínami. Veřejnost, ale především krajské samosprávy mají podle Rakušana právo vědět, jak bude její dodávání pokračovat.

„Izraelská čísla jasně prokazují, že je zcela zásadní 2. dávka vakcíny Pfizer. Imunita se vytváří plošně až poté. Tedy, my všichni tady potřebujeme v tom zmatku a chaosu vědět, že stát zvládá minimálně tento logistický úkol, že se nikde na nikoho netlačí, aby dávku vynechal. Proto musíme být v pohotovosti, a proto mluvíme o nejnáročnější logistické akci posledních třiceti let,“ dodal předseda STAN.

