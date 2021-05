Ty jsi úchyl a duševní průjem! Reakce na další Ovčáčkovo moudro si neberou servítky

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ „Mluvčí nebo tiskový (tisková) mluvčí je osoba, která je pověřena mluvit jménem nadnárodní organizace, hlavy státu nebo vlády státu, úřadu, firmy, jiné organizace nebo soukromé osoby,“ říká oficiální pojmenování tohoto povolání.

Studený hadr na hlavu

Pokud tedy Jiří Ovčáček opravdu hovoří jménem svého šéfa, tedy Miloše Zemana, je to hodně velký úpadek této fuknce. Což ale vlastně není nic šokujícího ani překvapivého. A jestli mluví jen za sebe, měl by si dát na hlavu studený hadr a založit soukromý účet, který by sloužil ke sdělování jeho mouder.

„Slepě věřit médiím je jako namočit čisté ruce v senkrovně a pak si se zavřenýma očima olíznout všech deset,“ dočtete se například na oficiálním twitterovém účtu tiskového mluvčího Hradu. Názor prezidenta? Zřejmě ano, když "mluví jménem hlavy státu".

Ty jsi úchyl. Takový prase, to může napsat jen dobytek, co věří Parlamentním listům, jako jejich věrný věřící. — ales (@ales___1) May 4, 2021

Opravdu slova prezidenta?

Faktem je, že kdo slyšel například poslední projev Miloše Zemana na televizi Prima, viděl smutného starého muže, které se za každou cenu snaží urážet. V živé paměti máme i jeho vulgární výrazy jako kun*a a tak podobně. Takže nějaké namočení rukou a jejich lízání? Jen slabý odvárek.

V každém případě pan Ovčáček dostává celkem za uši. „Ty jsi úchyl. Takový prase, to může napsat jen dobytek, co věří Parlamentním listům, jako jejich věrný věřící,“ napsal mu jeden komentující. „Slepě věřit Miloši Zemanovi soudem potvrzenému lháři je sebevražednou misí. O vás ani nemluvě,“ přidává další. „Jiriku, pamatuješ jak si tady sdílel fámu z FB ze hřbitova o ničení náhrobku a plival na odpůrce rusaku? A jak ses pak omlouval, protože to správa hřbitova jen cistila? Tak simte nerad, jak pracovat s informacemi, ju?“

Musim si nekde vyhledat jestli se takto vyjadruje obycejny statni urednik I I francouzskeho ci nemeckeho ci rakouskeho presidenta...vyhledam si jejich profily...vy jste nechutny a dusevni prujem a svazak co se ted krizuje..uz aby jste tahli z Lan — TomášZof (@TomasZof) May 4, 2021

Co na to říct? Asi už vůbec nic.

