Zažili jste na dovolené nepříjemné překvapení? Oproti tomu, co může vyprávět Markéta (31) jsou to pravděpodobně drobnosti

„Znáte to, s některými sousedy si tak říkajíc sednete hned při prvním setkání a s jinými se nemůžete sžít, ať se snažíte sebevíc. My jsme bohužel zažili ten druhý případ, i když si myslím, že jsme poměrně tolerantní rodina,“ začala vyprávění o své vysněné dovolené zdánlivě nesouvisejícím příběhem paní Markéta. „Sousedé se do našeho domu, na naše patro, stěhovali na Vánoce. Možná i to dalo důvod k prvním problémům.“

Třetí den všechno rozhodl

Nepořádek a hluk, který stěhování prostě provází a nejde mu zabránit, se mezi svátky zdá ještě větší, protože chcete mít klidné a příjemné volné dny s rodinou, u pohádek a stromečku. Jenomže tyhle Vánoce byly plné bouchání od sousedů, kteří sestavovali nábytek, zatloukali hřebíky na obrázky. „Třetí den se už manžel vydal zazvonit na jejich dveře se žádostí, jestli by – jak to bylo ve známém filmu – alespoň na Boží hod nemohl být klid. Unavený otec nové rodiny ale pro naše požadavky rozhodně neměl v tu chvíli pochopení, a tak se rozpoutalo sousedské peklo,“ přiblížila Markéta začátek problémů, které vedly k nečekanému zážitku.

Děti problémy neměly

„Situace se vyostřovala a my jsme se pomalu už báli vyjít na chodbu. Sice jsme si nedělali žádné naschvály, ale ani náhodná setkání nebyla nijak příjemná. Rozdílně to ale viděly naše děti – tedy naše desetiletá dvojčata Jirka a Pavel a sousedovic o dva roky starší Martin, kteří se bez problémů a s dětskou upřímností spřátelili během prvních pár dnů.

Zasloužili jsme si moře

„Blížily se teplé dny a my jsme začali přemýšlet o dovolené. A tentokrát jsme se rozhodli, že si jako odměnu za všechno to utrpení zasloužíme něco výjimečnějšího. Prošli jsme nabídky na internetu a vybrali jsme Itálii. I když to byl jeden z nejlevnějších apartmánů ve známém letovisku, pro nás to byl malý zázrak,“ prozradila Markéta, jejíž rodina se školou povinnými dvojčaty nikdy neměla na rozhazování.

Vzhůru dolů na jih!

A pak přišel den, kdy celá rodina nasedla do auta a vydala se za sluncem na vytoužený jih Evropy. Náladu jim sice trochu zkazilo poznání, že se na dovolenou ve stejném termínu vydávají také sousedé. „Kdyby jeli o týden déle, mohli jsme mít týden klidu navíc,“ poznamenal tehdy Markéty manžel, ale vidina několika dnů u moře přehlušila všechny problémy.

Překvapení, jaké na dovolené nechcete

Cesta uběhla dobře a dokonce i jejich dočasný domov vypadal líp, než si podle fotografií představovali. Jen se ubytovali, čekalo ale na Markétu a jejího manžela překvapení, na které nezapomenou. „Mami, my půjdeme s Martinem prozkoumat okolí, můžeme?“ zeptal se opatrně o deset minut mladší Pavel. „V tu chvíli jsem se ještě zasmála a odpověděla, že si to popletl, vždyť jsme na dovolené. Stačilo ale vyhlédnout z balkonu a uviděla jsem to, co na dovolené vidět nechcete. Z okna vedlejšího komplexu o dvě patra níž mával na Pavla jeho kamarád Martin. V tu chvíli by se ve mně krve nedořezal.“

Dokonalé spolčení...

Jak se to stalo? Naše děti zjistily, že se rodiny chystají v přibližně stejných termínech na dovolenou k moři, a tak zapojily všechny své síly a představivost, aby přesvědčily rodiče, kde to bude nejlepší. Internet zvládají bez problémů, najít všechno, co potřebovaly, nebylo složité Dokonce všichni kluci vydrželi až do poslední vteřiny držet jazyk za zuby, ale když si rodiče později přehrávali v hlavě rozhodování o místě, kam pojedou, uvědomili si, že jejich děti dostaly skutečně hlavní slovo. A stejně to bylo i u sousedů. Co by člověk pro děti neudělal?

Šok vystřídalo smíření

První šok oba manželské páry překonaly a pak došlo k zásadnímu rozhodnutí. Mračit se na sebe i na dovolené nikdo nechtěl, a tak přišlo první pozvání na návštěvu, pak na víno a když volný týden plný zážitků skončil, odjížděly obě rodiny společně domů jako přátelé. „Kdyby mi takový příběh někdo vyprávěl, rozhodně bych mu nevěřila,“ přiznala Markéta s tím, že si připadala jako v divném filmu. Dovolená se ale nakonec vydařila a teď mohou vyjít na chodbu bez starostí, jestli se náhodou nepotkají se sousedy. Vždyť setkání s tak milými lidmi je přece příjemné…

