Glosa: Konsolidační balíček je jako návštěva nechtěné tety z Moravy

I když se příměr s tetou může zdát vzdálený, většina chápe, že není dobře, aby naše účty platily naše děti. Balíček se sice dotkne snad každého z nás, těžko se v něm však v našem informačním prostoru vyznat. Experti jej považují za nedostatečný, opozice a odbory o něm hovoří jako o pohromě, která zde nebyla od třicetileté války. A vláda se chová, jako by experty na komunikaci již v rámci úspor propustila.

Levnější potraviny, dražší léky

Je zřejmé, že na řadě opatření by přitom mohla být shoda, mezi nimi například snížení DPH u potravin, které se sice do ceny potravin patrně nepromítne tolik, jako se zvýší marže obchodníků, ale snaha tu je. U některých dalších opatření potom záleží na úhlu pohledu. Zdražení dálniční známky je sice nepříjemné, ale na druhou stranu se naše dálniční síť, byť pomalu, rozšiřuje a peníze navíc toto tempo možná urychlí.

Méně peněz na provoz státu

Zvýšení spotřební daně z lihu a tabáku se dotkne víceméně pouze těch z nás, kteří už stejně svými neřestmi (pití a kouření) do rozpočtu dobrovolně a dost přispívají, a takové zvýšení tedy bereme klidně – jako tradiční rituál. Snížení objemu finančních prostředků ve státní sféře je plošně populární opatření, i když asi ne u státních zaměstnanců. Zvýšení daně z hazardních her a loterií je zvýšení iluzorní. Základním předpokladem vyššího zdanění výhry je totiž to, že tato výhra musí přijít, což se zase tak často nestává. Takže pokud náhodou výhra přijde, zvýšená daň výherci nejspíš radost nezkazí. Samozřejmě, že již hůře se vysvětluje zvýšení DPH u léků, které se – na rozdíl od pomalého snížení cen potravin – projeví na jejich ceně zřejmě okamžitě.

Balíček ozdravný, nebo otravný

Opozicí avizovaná spacáková válka se v Parlamentu nekonala, schůze končily již v průběhu první poloviny noci, prý bylo poslancům líto zaměstnanců parlamentu. Soutěž, kdo dokáže hovořit déle, a pokud možno ne k věci, tak trvala „jen“ 27 hodin. Vládní koalice svůj první boj o balíček očekávatelně vyhrála, teď její dílo míří do výborů, další boj na kolbišti druhého čtení v poslanecké sněmovně je očekáván v září. Tento čas by mohla vláda věnovat poslechu expertů a úpravě některých parametrů, aby to byl balíček více ozdravný než otravný, jak jej přejmenovali někteří poslanci opozice. Energii, kterou vláda ušetřila oproti očekávání relativně rychlým schválením v prvním čtení, by teď mohla věnovat vysvětlování jednotlivých opatření. Možná by se tak z nechtěné tety stala taková normální teta, o které příbuzní ví, že i když je trochu nepříjemná, dokáže být i užitečná. A abych jen nekritizoval a pro informovanost také něco udělal, přikládám odkaz na stránky ministerstva financí, kde je ozdravný balíček celkem přehledně popsán.

