Vláda musí propouštět lidi a snižovat mzdy těch, co zůstanou. Včera bylo pozdě

Stanjura neřekl, kde chce oněch 20 miliard vzít. Dá se očekávat personální audit na ministerstvech a škrty v rámci provozních výdajů. Stále to ale nemusí stačit. „Je možné, že pan ministr uvažuje o snižování mezd státních zaměstnanců. Já na jeho místě bych je začal okamžitě propouštět a samozřejmě bych řešil i platy těch, kteří zůstanou. Je to nutné,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz ekonom Vladimír Pikora.

Schodek státního rozpočtu se rekordně prohloubil na 271 miliard. Jaký je to signál?

Ukazuje se, že stát nemá veřejné finance pod kontrolou. Vždyť za celý rok má deficit činit 295 mld. Kč. Už teď je jasné, že tomu tak nebude. Koncem května jsme už skoro v cíli. Přitom jen v květnu se stát zadlužoval denně o více než 2 miliardy korun. Ministr financí tvrdí, že se situace zlepší ve druhé polovině roku, kdy přitečou dividendy z ČEZ a zároveň přijde Wind Fall Tax. Jenže ta bude mnohem nižší, než počítá rozpočet. Prostě to matematicky nevychází. Nejhorší je, že za prvních pět měsíců se rozpočet vyvíjí hůře než za covidu, a to byla extrémně špatná doba.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Ministr financí před pár dny prohlásil, že je potřeba šlápnout na brzdu. Ještě letos podle něj vláda ušetří 20 miliard. Je to reálné?

Reálné to je. Bude se šetřit na ministerstvech. I když šetřit v již rozjetém rozpočtu je daleko složitější, než šetřit v rozpočtu připravovaném. Já na jeho místě bych začal propouštět zaměstnance. Zdá se, že on uvažuje i o snižování mezd. Musíme si počkat, s čím přijdou. Přijde mi, že jsou kreativní.

Měl by na ministerstvech proběhnout personální audit, dala by se takto najít zbytečná místa?

Určitě. Dlouho se o tom mluví. Na druhou stranu si myslím, že audit je trochu rozežranost. Stačí snížit balík mezd a ono to samo vykrystalizuje. Každý šéf ví, kdo je nutný – a kdo ne. Stačí ho jen dobře motivovat k výběru.

Dává smysl masivní propouštění státních zaměstnanců?

Je to nutnost. Už mnoho let počet zaměstnanců roste. Je nutné to zastavit. My na to nemáme. Měli bychom konečně vytvořit profesionální státní správu. Já bych chtěl podstatně méně úředníků a státních zaměstnanců, ale za lepší peníze. To, jak stát vysává zaměstnance, vede k tomu, že máme velmi nízkou nezaměstnanost a podnikatelé si nemohou vybírat z uchazečů. Na jedno volné místo připadá 0,9 uchazečů.

Pokud by se sahalo na investice, není to spíš cesta do pekel? Protože bez investic se těžko dočkáme rozvoje...

Jde o to, co to je za investice. Je pravdou, že investice mohou být cestou ven. Ale nesmí to být investice, kdy smyslem je pouze nějak vyčerpat evropské dotace.

Co trik, který použila i ministryně Schillerová? V dubnu 2019 vylepšila státní rozpočet osmnácti miliardami z privatizačního fondu...

Myslím, že toto období je už za námi. Kdyby bylo z čeho čerpat, tak už to dávno udělali.

