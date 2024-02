Kalousek je jako nechtěné dítě, které může rodiče dohnat k rozvodu. Kam s ním?

Miroslav Kalousek je osobnost, navíc část veřejnosti ho zbožňuje díky jeho vtipným a trefným glosám na sociálních sítích. Jeho popularita však může být kamenem úrazu, možná je příliš velká a ohrožuje „zaběhnuté“ pořádky „já na bráchu, brácha na mě“. Ne že by se Kalousek podobných tanečků v minulosti nezúčastnil, ale už několik let je alespoň oficiálně mimo politiku a představa, že jede jen na sebe a není to „něco za něco“, může leckoho děsit.

Bude Kalousek pro TOP 09 prospěšný?

Chtěl kandidovat do europarlamentu, jenže jeho domovská TOP 09 na něj ukázala vztyčený prostředníček, což zřejmě členové strany pochytili od Mirka Topolánka, který takto kdysi Kalouskovi ukazoval, že je jednička. Bývalého ministra financí se spolustraníci rozhodli uklidit do Senátu, což odmítl.

Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) pro Čtidoma.cz:

„Upřímně si myslím, že Miroslav Kalousek do politiky už nepatří. V regionech mimo Prahu je jeho jméno synonymem pro korupci a asociální hospodářskou politiku Nečasovy vlády – dá se říci, že strach z Kalouska přivedl k moci Andreje Babiše. Pro českou veřejnou debatu by bylo nejlepší, kdyby ji svou přítomností v politice dále nepolarizoval.“

A jak je vidět, na postoji TOP 09 se nezměnilo nic. „Miroslav Kalousek je bezpochyby výraznou osobností, koneckonců je jedním z otců zakladatelů, který straně dlouhá léta udával směr. Jeho další angažmá v politice může být pro TOP 09 prospěšné, ale je to o vzájemném dialogu. Osobně mi jeho zapojení dává větší smysl na domácí scéně než v europarlamentu,“ řekl Čtidoma.cz předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Ono to ale vlastně má logiku.

Ohrozil snad něčí trafiku?

Je totiž otázka, jak moc si TOP 09 dokáže v koalici prosadit svoji vůli. Podle našich informací z kruhů, které mají blízko vládě, je téma Miroslav Kalousek i v těchto dnech hojně diskutované. Některým lidem se totiž nelíbilo, že byl vyautován, což přikládají strachu, že by na kandidátce koalice Spolu dokázal i z případných zadních míst díky své popularitě „přeskákat“ politiky, kteří se prostě do europarlamentu mají dostat, respektive mají to slíbeno.

Nakonec, věta, kterou lídr celé kandidátky Spolu Alexandr Vondra z ODS poslal Seznam Zprávám, byla výmluvná: „TOP 09 náš názor dobře zná, stejně tak dohody, které jsme uzavřeli. Nepotřebuji jim to teď připomínat přes média.“ Mezi řádky lze číst, že jde o dohody, do kterých se Kalousek prostě nehodí.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) pro Čtidoma.cz: „Miroslav Kalousek má rozhodně stále čím přispět České republice. Je to zkušený politik a ekonom, jehož názory spousta lidí sdílí. Patří k nejvýraznějším osobnostem politického života a já osobně si ho dovedu představit v Senátu.“

Kalousek premiérem?

Jeden ze zakladatelů TOP 09 je v pozici nechtěného dítěte, které však svým křikem způsobilo v manželství spoustu hádek, jež by mohly dojít až k rozvodu. Dotyčný rodič by si ale musel umět dupnout, nesměl by se bát, že ho zbytek rodiny pošle do vyhnanství. V tomto případě by to pro TOP 09 mohlo znamenat konec ve sněmovně po volbách v roce 2025. Předvolební průzkumy totiž „topce“ příliš optimismu do žil nevlévají v případě, že by opustila pětikoalici.

Podle některých lidí by bylo pro Kalouska nejlepší, kdyby založil vlastní stranu. Tím by se nemusel na nikoho ohlížet, u nikoho poníženě žadonit. Hovoří se i o jeho touze stát se premiérem, což ani on sám nevyloučil. „Konrad Adenauer se stal německým kancléřem v 76 letech,“ prohlásil v České televizi. Zároveň potvrdil, že nebude kandidovat v žádných letošních volbách, což opět nahrává spekulacím, které ukazují na sněmovní volby v roce 2025.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Lidé se musí připravit na dopad obřího asteroidu. Už dvakrát proměnil Zemi ve sněhovou kouli.