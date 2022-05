Kalousek má koule! Kritika vlády nazval debilem na jeho vlastní demonstraci. Potřebujeme nového Kalouska?

Položme si otázku: Potřebuje Česko nového Kalouska? Je zde někdo, kdo by mohl převzít jeho specifickou roli, kterou po dlouhá desetiletí zastával na domácí politické scéně? Ano. Ne. Na tom se shodnou snad všichni, kdo nevidí v Miroslavu Kalouskovi pouze bezmezné zlo, které může za všechno. Na druhou otázku, ale přeci jen možná existuje odpověď: Možná.

Dosud nejdéle sloužící poslanec v čeké Poslanecké sněmovně opustil svůj post před rokem a půl, když bylo jasné, že právě jeho kontroverzní osobnost brání předvolebním dohodám. Kalousek se stáhl z vedení strany TOP 09, kterou zakládal, složil poslanecký mandát a stáhl se do ústraní. Objevil se až těsně před volbami v loňském roce, kdy se vydal na pivo Babišem juniorem, který se pokoušel Čechům ukázat, že jeho otec není ani zdaleka svatý muž. Stal se také členem Správní rady VZP a během celé této doby se věnoval také komentování dění na politické scéně.

Ivan Bartoš: Pro jmenování Miroslava Kalouska do správní rady VZP jsem ruku nezvedl. Pan Kalousek reprezentoval období, kvůli kterému jsem kdysi inicioval svůj vstup do politiky.

Miroslav Kalousek: Pirátští kádrováci mě nezajímají, abych se jimi zabýval, na to opravdu nemám čas. — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) January 27, 2022

Že právě jeho tweety a statusy patří na poli politiky k těm nejvtipnějším není nadsázka. Konkurentem mu budiž snad jen expremiér Mirek Topolánek. A přiznejme si, že také oni dva jsou zdaleka jedinými, kdo se nebojí věci pojmenovat tak, jak opravdu jsou. Žádné kudrlinky nebo vytáčky - prostě úder na komoru, který odhalí zprávu či problém až na kost. A to bez ohledu na to, zda se to někomu nebude líbit. Ať už ze strany současné opozice - tedy členů hnutí ANO v čele s Kalouskovým věčným rivalem Andrejem Babišem, tak i vlády Petra Fialy. Vždyť například slibovaný příspěvek 5000 korun pro rodiny kvůli zvyšování životních nákladů strhal Miroslav Kalousek několika nemilosrdnými vzkazy směrem ke svým bývalým kolegům ze Sněmovny. A servítky si rozhodně nebral.

Kdybychom to těm dětem dokázali dát ze svého, tak bych zatleskal. My to ale budeme financovat z dluhu, který ty samé děti budou muset splácet i s krvavým úrokem. S touhle falešnou “podporou rodin” se nikdy nesmířím. https://t.co/veuXqEnPNW — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 27, 2022

Promluva k protivládním aktivistům

Podobně tvrdě vystoupil také na Malostranském náměstí, když zcela neplánovaně vyslechl projev nespokojeného občana v rámci protivládní demonstrace. Jelikož jeho jméno padlo v projevu pána s mikrofonem hned několikrát, rozhodl se změnit směr své chůze, a k vystupujícím na pódiu se připojit. „... a jako řadový občan, jako kdokoli z vás, jsem šel tady přes Malostranské náměstí, a slyšel jsem svého předřečníka, který - než jsem přešel tohle parkoviště - řekl mé jméno asi šestkrát. Nevím proč, a tak dovolte, abych já vám řekl... že můj předřečník je absolutní debil,“ začal svou řeč na mikrofon zcela překvapivě expolitik a zaskočil tím nejen pana předřečníka, ale také jeho posluchače. Od těch si vysloužil upřímný smích. To ještě přítomní netušili, co bude následovat. „A velmi si vážím toho, že debil, který pořádá takové shromáždění, v celé milionové Praze nesežene víc, než asi 15 jemu podobných lidí.“

@kalousekm dnes vystoupil na demonstraci dezolátů na Malostranském náměstí. Ja ho prostě miluju! pic.twitter.com/eGDTjd3dYY — Barbora Mercury (@BarboraKuzelov1) May 3, 2022

Kdyby v tento moment Miroslav Kalousek svůj proslov ukončil, asi by se i tak zapsal do dějin nejlepších veřejných projevů. Jenomže to nejlepší mělo ještě přijít. „Bylo mi ctí tady s váma být, nejste k ničemu. To co říkáte jsou nesmysly a nic z toho nevede k prosperitě vašich životů ani vašich dětí. To, co tady pořádáte, je zcela marné a jestli tomu nevěříte... tak se rozhlédněte kolem sebe kolik vás tady je. Jste k smíchu, mějste se hezky!“ Na záznamu videa raptortv.cz je pak slyšet jedna z protestujících, jak proti Kalouskovým slovům nesměle protestuje. Žádný pískot ani tvrdý odpor ze strany demonstrantů, kterým expolitik narušil seanci, nepřišel.

Zato video samotné, když se dostalo na sociální sítě, vyvolalo pompézní ohlas především na twitteru. Retweetů má nespočet a oslavné ódy znějí především z pravicového voličského spektra. „Mirku, můj táta vždycky, vracím li se od soudu nebo z kongresu strany, hlásí "Jsi to tam rozsvítil". Slyšel bys to samé. Krásně jsi promluvil.“ uvedl k záznamu řeporyjský starosta Pavel Novotný. Novinář a moderátor Čestmír Strakatý zašel ve chvále celkem daleko: „Jedna věc je jistá.@kalousekm ty koule má.“ Europoslanec Tomáš Zdechovský tweetnul video s popiskem: „Přímo na solar! Hezky @kalousekm“

Sám protagonista okomentoval video na původním zdroji tedy na účtu Barbora Mercury: „Vážně jsem neměl v úmyslu dnes veřejně vystupovat a už vůbec ne na této demonstraci. Když ale organizátoři naléhali, nechal jsem se přemluvit a řekl jsem pár hřejivých slov…“ Pochvaly se mu dostalo také od Michala Horáčka, textaře a neúspěšného kandidáta na prezidenta. „Výborně. Správný čin a znamenitý příklad.“

Co budeme dělat, až nebude Kalousek? Až se třeba stáhne z veřejného prostoru a nebude tak exaktně komentovat stav české společnosti? Na koho bude Andrej Babiš svádět vše špatné v zemi České? Kdo jej nahradí? A je vůbec jeho následník třeba? Zcela jasně se zatím nikdo neprofiluje, ale přeci jen se Kalouskově nadhledu a vtipu někdo blíží. Vzbuzuje také již poměrně silnou nenávist u určité části politického i občanského spektra. A ač se to nebude samotnému Miroslavu Kalouskovi moc pozdávat, vychoval si - ano, hádáte správně - v Markétě Pekarové Adamové poměrně talentovanou nástupkyni.

Zdroje: raptortv.cz, twitter.com

