Ministr Blažek je smolař, nebo lhář

Martin Nejedlý byl šedou eminencí hradu s více než dobrými vazbami na Rusko a Čínu. Jeho působení vládní politici dlouhodobě kritizovali, padala i různá podezření. Jeho působení na hradě prověřují jak tajné služby, tak policie. Ostatně sám Nejedlý připustil, že jej brzy čeká výslech. Asi je k zamyšlení, zda je pan Nejedlý ten správný člověk, se kterým by měl ministr spravedlnosti popíjet pět hodin v restauraci. To, že jej tam zahnala bouřka, je sice možné, ale problém je v tom, že mu to nikdo nevěří.

Pavel Blažek

- Člen ODS od roku 1998.

- Místopředseda ODS v letech 2010–2014.

- Zastupitel a radní města Brno v letech 2002–2014.

- Poslancem je od roku 2013.

- Ministrem spravedlnosti byl v letech 2012–2013 a poté od roku 2021 do současnosti.

Zdůvodnění ministra bude na žebříčku hloupých výmluv vysoko

Samotné vysvětlení u veřejnosti uspět nemůže. U Pavla Blažka to není první kontroverzní událost, která přitáhla mediální pozornost. Jeho působení v Brně za sebou zanechalo řadu otazníků. Jméno Pavla Blažka bylo zmiňováno i v souvislosti s kupčením s brněnskými byty v kauze Stoka.

Zájem ministra spravedlnosti o živé spisy v této kauze mu na důvěryhodnosti také nepřidal. Piráti se při nedávném hlasování dokonce usnesli, že jako ministr ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát. Stejně podle průzkumů smýšlí i polovina Čechů. V této situaci tak jeho zdůvodnění nemůže (byť je možné, že je částečně pravdivé) u veřejnosti uspět. Spíše než jako uspokojivé vysvětlení se jeho historka dostane na žebříček hloupých výmluv.

Bylo to přes čáru

Koaliční politici toto setkání kritizují, mnozí hovoří o tom, že bylo přes čáru. O požadavku na jeho odstoupení se sice mluví pouze u řadových Pirátů, ale u koaličních partnerů je vidět znatelné roztrpčení. Schůzku označují za krajně nevhodnou, případně za hranicí dobrého vkusu. Lze očekávat i to, že se tato schůzka bude probírat na koaliční úrovni.

Veřejné apely na jeho odstoupení od špiček koalice asi nezazní. Přeci jen je fakt, že se vláda pětikoalice blíží do svého poločasu, a není tedy dobré, aby vedle mizerné sebeprezentace ještě navenek projevovala další spory. Poslední průzkum veřejného mínění ukázal, že důvěra veřejnosti ve vládu je rekordně nízká a tento dýchánek ministra Blažka k její důvěryhodnosti určitě nepřispěje. Není tedy určitě v zájmu koaličních politiků tento příběh držet dlouho v mediálním prostředí.

Martin Nejedlý

- Rodným jménem Martin Drlík.

- Bývalý místopředseda strany Strana práv občanů Zemanovci.

- Byl spoluvlastníkem společnosti LUKOIL Aviation Czech.

- Dlouhodobě podnikal v Rusku.

- V době působení hradního poradce byl považován tajnými službami za bezpečnostní riziko.

Lze mít důvěryhodnou vládu s nedůvěryhodnými ministry?

Premiér Fiala už svého ministra za schůzku veřejně zkritizoval. Je otázkou, zda je to dostatečné. Zatím vždy nad nejasnostmi okolo Pavla Blažka spíše mávl rukou. Možná by premiér Fiala měl zvážit, zda chce opravdu důvěryhodnou vládu. To totiž není možné, pokud v ní budou nedůvěryhodní ministři.

Nabízí se otázka, zda je premiér opravdu přesvědčen o tom, že přínosy Blažkovy práce na ministerstvu přesahují negativní dopad jeho excesů. Oba politici svou politickou kariéru začínali společně v Brně, a tak se mohou nabízet další otazníky nad tím, proč je premiér k Pavlu Blažkovi tak shovívavý.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Vláda tají informace. Ministru Stanjurovi se nedá věřit.