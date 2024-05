Pokud Češi nepřijmou lékaře z Ukrajiny? Vrchol primitivismu, říká MUDr. Mucha

Projekt Ukrajina měl od začátku války pomoci zařadit emigrující lékaře do českého zdravotnictví a umožnit jim dělat jejich práci. Funguje přes dva roky, zapojilo se do něj více než padesát ukrajinských lékařů a asi dvacet ordinací českých praktiků. Tato čísla ale mohla být mnohem vyšší. „Je škoda, že náš stát nevyužil příchodu mnoha zkušených odborníků, nejen lékařů, ale třeba i univerzitních profesorů apod. Měli jsme tady lékařky, z nichž jedna pracovala v zahradnictví, druhá zase v baru,“ řekl Čtidoma.cz Cyril Mucha.

Ukrajinci budou na podzim léčit samostatně

Původně Společnost všeobecného lékařství (SVL) v rámci projektu vyčlenila milion korun na finanční příspěvek ordinacím, které lékaře z Ukrajiny zaměstnávaly jako pomocnou sílu. Nyní plyne podpora přímo těm lékařům, kteří se zapojili do procesu přípravy na českou atestaci. Problém však je, že celková délka procesu začlenění do českého zdravotního systému je pro mnoho ukrajinských lékařů neřešitelná.

„Souvisí to samozřejmě i s jazykovou bariérou. Dokud nemluví plynně česky, tak se pochopitelně trochu bojí. Je velká škoda kvalifikovanou pracovní sílu nevyužít,“ vysvětloval MUDr. Mucha.

„Nic z Ukrajiny jim není přiznáno automaticky. Lékař musí projít procesem, aby mohl léčit. Nejprve je to tzv. nostrifikace diplomu, poté musí na testy, na stáž a nakonec na ústní zkoušku. Teprve pak je na něj pohlíženo jako na absolventa lékařské fakulty z EU.“ Je to dlouhý proces. Takže i lékaři, kteří přišli bezprostředně po vypuknutí války ve své zemi, zatím ještě nemohou léčit. „Nešlo to stihnout. První lékaři, kteří budou moci léčit sami a budou mít uznané medicínské vzdělání, budou letos na podzim,“ potvrdil MUDr. Cyril Mucha, místopředseda SVL ČLS JEP.

Na jaké úrovni je medicína na Ukrajině?

Na poměrně vysoké. Opravdu se tam neléčí pilkou na železo, neamputují se nohy. I když dnes na frontě možná ano. Ale před konfliktem byla tamní medicína docela rozvinutá. V čem je rozdíl, je financování. Ukrajinci jsou zvyklí, že za všechno se platí a medicína je odlišně postavená. Jinak jsou to ale kvalitní lékaři.

V části společnosti je protiukrajinská nálada. Nebojíte se, že český pacient ukrajinského lékaře nepřijme?

Pokud by se to stalo, považoval bych to za vrchol primitivismu. Vždyť naše zdravotnictví začíná trpět nedostatkem personálu, zejména v regionech. Mám vlastní zkušenost s několika ukrajinskými lékaři a jsou to velmi kvalitní odborníci. Takže by bylo velmi smutné, kdyby k nim někdo přistupoval s nevolí jen proto, že jsou z Ukrajiny. Souhlasím sice s tím, že část společnosti protiukrajinskou náladu rozdmýchává, věřím však, že to zdaleka není většina.

Jaká je česká společnost, pokud jde o akceptování lékařů z cizích zemí?

Řekl bych, že lehce xenofobní. Měl jsem v ordinaci lékaře z Afriky, z Francie apod. a obecně je trend, taková zkratka, že když neumí česky, tak je ducha mdlého. Lépe řečeno, když neumí dokonale česky, tak je ducha mdlého.

Co argument, že máme dost českých lékařů?

Kdo ho použije, nemá pravdu. Podívejme se na statistiky, zejména do regionů, podívejme se, co se děje, když se chcete registrovat třeba k zubaři. Ale už ani v Praze není snadné najít si praktického lékaře. Lékařů zkrátka ubývá a každý, který u nás bude pracovat, bude přínosem. A doufejme, že jednou válka skončí a část z ukrajinských lékařů u nás zůstane.

Právě… víme, že zůstanou?

Někteří ano. Kolik, to je samozřejmě otázka. Musíme si uvědomit, že každý z nich přicházel, když začala válka. Šli sem na chvilku, opravdu utíkali před boji. Ale čím jsou tady déle, tím se více domestikují, vytvářejí vztahy apod. Část z nich dnes říká, že nebude chtít zpět, část se vrátit chce. Ale i ti, kteří se vrátí, budou emisary České republiky, což také není k zahození.

Zdroj: autorský článek

