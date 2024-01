Nechodíte na preventivní prohlídky? Porušujete zákon a můžete dostat pokutu

„Preventivní prohlídky v České republice bohužel stále zanedbává až 75 % lidí. Přitom díky nim mohou lékaři objevit nemoci, kterými člověk trpí, ještě v bezpříznakovém stádiu, což umožňuje dřívější nasazení léčby, a tím pádem v konečném důsledku zvyšuje šance na záchranu života a na úspěšné vyléčení,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která se na osvětu o prevenci zaměřuje již 10. rokem.

„Preventivní prohlídky jsou proto spolu se screeningovými programy a dodržováním zásad zdravého životního stylu úplným základem zdravého života,“ dodává. A jelikož ten se stává stále populárnějším, vezměte to v novém roce od podlahy! Prozradíme vám, na co nezapomenout.

Hrozí vám pokuta

Pomocí preventivních prohlídek můžete předcházet vážným onemocněním a budete svědomitě pečovat o své zdraví. Navíc vám zákon o preventivních prohlídkách ukládá, abyste je skutečně navštěvovali. Zanedbáním svého zdravotního stavu můžete totiž v konečném důsledku ohrozit mnoho lidí kolem sebe. Zákon pak dodává, že pokud na preventivní prohlídku ani po vyzvání opakovaně nedorazíte, může vám vaše zdravotní pojišťovna uložit pokutu ve výši až 500 Kč.

Na jaké byste se měli dostavit?

Máte nárok na všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky (u dětí do 3 let je to častěji), ženy na gynekologickou preventivní prohlídku, rovněž také na stomatologickou jednou ročně.

V ČR existují také screeningové programy, a to pro ženy od 45 let jedou za dva roky mamografický screening, screening nádorů tlustého střeva a konečníku (pravidelnost dle věku), screening karcinomu děložního hrdla od 15 let jednou ročně nebo screening časného záchytu karcinomu plic pro současné či bývalé kuřáky.

Nový screeningový program pro muže

Na seznam preventivních vyšetření přibyl v roce 2024 například zbrusu nový screeningový program, který se zaměřuje na včasné zachycení rakoviny prostaty. Test z krve, který bude zjišťovat hladinu prostatického specifického antigenu (PSA), se týká mužů ve věku od 50 do 69 let. V České republice si tuto diagnózu ročně vyslechne asi 8 tisíc mužů. Zhruba 1 400 z nich kvůli tomuto onemocnění zemře. Počet případů dlouhodobě roste a nemocní přicházejí obvykle pozdě, kdy je už léčba nádoru komplikovaná.

„Rakovina prostaty bývá dlouhou dobu bez příznaků, proto je v tomto případě prevence naprosto klíčová. Riziko tohoto zhoubného nádoru stoupá po 50. roce věku. Zvyšuje ho také jeho výskyt v rodině, vysoký příjem živočišných tuků a červeného masa, obezita a kouření,“ přibližuje Kateřina Šédová.

Kdy a kam?

Ženy by měly každé dva roky absolvovat preventivní prohlídku u svého praktického lékaře, jednou ročně u gynekologa a alespoň jednou ročně u zubaře. Jednou ročně mohou navštívit také očního lékaře a dermatologa. Během prohlídky u gynekologa probíhá screening rakoviny děložního čípku. V rámci prevence rakoviny prsu by měla žena po 45. roce zajít každé dva roky na mamografický screening.

Od 50 let chodí ženy také na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku, od 55 let dál mohou být kuřačky, které denně vykouří 20 a více cigaret, vybrány také pro screening rakoviny plic.

Muži by měli také docházet jednou za dva roky ke svému praktickému lékaři a alespoň jednou ročně k zubaři. Jednou ročně mohou absolvovat také preventivní prohlídku u očního lékaře a dermatologa. Po 50. roku věku by měli poprvé navštívit urologa a nově absolvovat krevní odběr v rámci screeningu rakoviny prostaty.

Stejně jako ženy by pak měli od 50 let chodit na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku a od 55 let je může praktický lékař vytipovat pro screening rakoviny plic.

