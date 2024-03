Rusko nekolabuje, tvrdí generál Šedivý. A Baba Vanga viděla Putina jako pána světa

„Rusko nikdo nezastaví, Vladimir Putin se stane pánem světa. Všechno roztaje jako led, jen sláva Putina zůstane,“ předpověděla podle deníku The Mirror Baba Vanga na konci osmdesátých let minulého století. Těsně před svou smrtí proroctví zopakovala a doplnila o predikci třetí světové války včetně hrozby jaderných zbraní.

Putin se může spolehnout na spojence

Je samozřejmě otázka, do jaké míry je to s Putinovou slávou horké. Na druhou stranu Západ a jeho tajné i veřejné služby se velmi pletly, když ruského diktátora odepisovaly. „Trend v informování a často neoprávněný optimismus vykreslovaly Rusko vždy jako kolabující a hroutící se stát. Nebyla to pravda tehdy a rozhodně to není pravda dnes,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý.

Rusko je schopno nahradit ztráty na bojišti, Ukrajina nemá lidské zdroje, a pokud jde o zbraně, je zásadně závislá na dodávkách ze Západu. Ty ovšem v poslední době značně pokulhávají. „Putin se na své spojence spolehnout může, to je jeho další eso v rukávu,“ poukazuje Šedivý na ruské vazby na KLDR, Írán, Čínu, ale i další země. Na bojišti Rusové podle odborníka získávají převahu, a pokud Západ nepřehodnotí svůj přístup, opotřebovávací válka mu nakonec může být osudná. Putin by měl otevřenou cestu k dalším výbojům.

Vítězství Ukrajiny není možné

Dnes není příliš možné, aby Ukrajinci v dohledné době agresora ze svého území vytlačili. „Velmi jemně řečeno, nevidím to jako reálné. Možná někdy v hodně vzdálené budoucnosti. Zastavit postup Rusů by bylo pro bránící se armádu momentálně úspěch s tím, že by byli donuceni k jednání. Je ale třeba činit zásadní rozhodnutí, což může být pro nejednotné ukrajinské vedení problém. Každopádně vítězství Ukrajiny podle mého názoru dnes prostě není možné.“

Navíc samozřejmě hrozí, že pokud by prezidentské volby v USA vyhrál Donald Trump, pomoc USA Ukrajině se úplně zastaví. „Mohou zastávat politiku, že Evropa si má své problémy řešit sama. Už dnes je zřejmé, že omezení pomoci z USA dělá Ukrajině veké problémy. Nezapomeňme také na to, že Spojené státy budou asi brzy řešit vlastní problémy s Čínou. Takže by dávalo logiku, pokud by se soustředily na přípravu na konflikt s Čínou nebo opět Středním východem,“ dodal pro Čtidoma.cz generál Šedivý.

Jaké věštby Baby Vangy se splnily?

Mimochodem, Nostradamus konflikt s Čínou předpověděl, když mluvil o námořním boji. Asi se brzy dozvíme, jestli slavní věštci měli pravdu. Každopádně ani Francouze, ani jeho „kolegyni“ Babu Vangu nelze brát na lehkou váhu. Bulharka například předpověděla, že Austrálii a Asii v roce 2022 zasáhnou ničivé povodně, což se stalo. Také hovořila o změně klimatu a městech, která zůstanou bez vody.

Viděla teroristické útoky 11. září 2001, věštila, že v roce 1997 zemře princezna Diana, i to, že se v roce 1991 rozpadne Sovětský svaz. Může to samozřejmě být jen náhoda, protože celá řada proroctví se nikdy nevyplnila. Ale jeden prostě nikdy neví.

Zdroj: autorský článek

