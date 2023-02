Angie ve Výměně manželek: Za jídlo a taxíky utrácí s Pepou ze Survivoru desetitisíce, ručičkové hodiny ale neumí

Neumí ručičkové hodiny, bez telefonu se jí žije těžce a smutně vzpomíná na perfektní život, který nechala v Praze. Není to sice tak, že by na sebe seslala hněv diváků, protože se po celou dobu chová velmi vstřícně a mile, na druhou stranu jejich vztah s Pepou působí tak trochu prázdně.

Třicet tisíc za jídlo? Žádný problém!

Angie je totiž podle svých slov až příliš dominantní a někdy po Pepovi „až příliš šlape“. Právě on se ale v show ukázal jako strůjce pohádky o Popelce pro vyměněnou manželku Věrku, která do své domoviny na konci dílu přijíždí se zcela novým sebevědomím. Angie během dílu zjistí, že je těhotná, což už dnes dávno není tajemstvím.

Pravdou ale je, že za celou dobu Výměny ji nikdo nevidí uvařit – ale nechceme ji podceňovat. Když objedná pizzu, šokovanému náhradnímu manželovi sdělí, že za jídlo utrácí 30 tisíc měsíčně. To je pro spoustu lidí nepředstavitelná částka, stejně tak pro Jirku, který přizná, že je to vlastně celá jeho výplata.

Hvězdný pár: Angie a Pepa touží po slávě

Angie je na sociálních sítích známá od chvíle, co vplula do reality show Like House. Tehdy zavřela televize Prima do vily pár influencerů, u kterých bylo jasné, že se dříve či později pohádají. První řada, za kterou stál Adam Kajumi, slavila velký úspěch, Angie měla štěstí, že chytila ten největší boom.

Ačkoliv jde o jeden z nejhůře hodnocených televizních pořadů (na ČSFD dosáhl na pouhých 6 %), u mladší generace si získal velký úspěch. Právě účastníci první řady si po skončení pořadu vybudovali vcelku zajímavé kariéry. Někteří chytili šanci za pačesy, druzí si vydělávají streamy na TikToku. Například Lada Horová zvaná Laduška předvádí psa a čichá svému partnerovi k pozadí.

Partnerská krize po půl roce

Pepa Kůrka v roce 2016 vyhrál Muže roku. Nějaký čas poté randil s herečkou Barborou Mottlovou, v roce 2020 přišel rozchod. S Angie to šlo ráz na ráz. V době Výměny manželek, do níž se dostali díky nabídce od produkce pořadu, jak Pepa na začátku zmiňuje, spolu byli půl roku. Už však mají za sebou krizi, a dokonce i pár rozchodů.

Na to, jak se Angie a Pepa, který teď bojuje o titul Survivor, s Výměnou poperou, se mohou diváci podívat už ve středu na televizi Nova. Nedočkavci si mohou pustit díl na placené platformě Voyo už teď.

