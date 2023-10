Burešová odchází ze ZOO? Zahraje si v novém seriálu

Důvod, proč chtěla Eva Burešová naoko zmizet z povrchu zemského, je prostý. Se slávou přibývá také kritiky, které na ni prý jeden čas bylo až moc. Její partner Přemek Forejt několikrát potvrdil, že je to velmi citlivá duše, která si některé názory bere až příliš.

Burešová nese kritiku těžce

Nepochybně v tom sehrálo roli také to, že je dvojnásobnou maminkou a chtěla mít čas na rodinu a syny Tristana (1) a Nathaniela (6). Od chvíle, co se kluci narodili, v podstatě nepřestala pracovat. U prvního nemohla, protože velmi brzy po jeho narození od rodiny jeho tatínek, hudebník Michael Krásný, odešel.

U druhorozeného, kterého má právě s Forejtem, už měla nastartovanou kariéru natolik, že bylo v podstatě nemožné to ze dne na den utnout. A tak se toho v jednu chvíli nakumulovalo tolik, že to chtěla všechno vzdát.

Nový projekt pro hlavní hvězdu

Seriál ZOO se bez ní ale neobejde. A ani v dalších projektech by neměla chybět. „Seriál ZOO není nekonečný a Prima by o Evu Burešovou nerada přišla. Už teď pro ni připravují nový projekt. Stojí to na ní. Už ji oslovili, ale Eva se ještě nevyjádřila,“ uvedl web AhaOnline.cz.

Nový seriál by se měl jmenovat Zrodila se hvězda a měl by být jakýmsi nástupcem seriálu ZOO. Ten měl mít původně 160 dílů, teď jich ale bude zřejmě daleko víc. Důvodem bude neúspěch seriálu Dobré zprávy, který Prima nasadila před několika měsíci. Čekala fenomén z drsného prostředí redakce, diváky ale intriky a pomluvy moc neoslovily. Seriál ZOO má daleko větší úspěch a je jedničkou večerního vysílání v úterý i ve čtvrtek.

Dá se tak předpokládat, že nějaký čas ještě na televizních obrazovkách vydrží. Eva Burešová má tak o práci dozajista postaráno. Zda se ale sama přeci jen nerozhodne jinak, na to si budeme muset ještě chvíli počkat...

Zdroj: redakce, FTV Prima, Instagram

