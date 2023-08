Konec ředitelky Roklové v ZOO? Dlouho prosila o více volna, pak práskla do bot

Proslavila ji role profesorky Hanky v kultovní komedii Sněženky a machři. Díky seriálu ZOO ji však miluje i ta nejmladší generace. Veronika Freimanová prý ale tak velkou roli nechtěla, a jelikož ji produkce stále neposlouchala, rozhodla se, že odejde sama. Chtěla by si prý už užívat více klidu a rodiny. Pro Čtidoma.cz to řekl blízký zdroj štábu.

Roli ředitelky Roklové tvůrci utlumují

Už dlouho se proslýchá, že Freimanová neprožívá jednoduché období. „Mohu prozradit, že se osobní život Marie Roklové trošku uklidní. Postupně moji roli utlumujeme, na mé přání jsme se tak dohodli,“ řekla pro Ahaonline.cz herečka. Diváci ji ale uvidí také ve druhé sérii Einsteina, která už je dostupná pro předplatitele Prima Plus.

Podle našich zdrojů Freimanová dlouho prosila o to, aby měla záběrů v ZOO daleko méně. Tvůrci ale jako by jejích proseb nedbali – a postavě ředitelky Roklové se děla jedna událost za druhou. U každého problému v ZOO musela být diskuze s ředitelkou, její manžel, kterého hraje Ondřej Pavelka, ji podvedl a měl dítě s jinou, Albert Polák se ji snažil vyštípat... Je jasné, že musela natáčet opravdu dost, ačkoliv je její role oficiálně vedlejší. Ale kdo je v takovém seriálu vlastně vedlejší?

Odchod velkých hvězd

ZOO se teď musí vyrovnávat s jednou změnou za druhou. Je až s podivem, že se tak děje před koncem. Seriál by měl mít totiž 160 dílů – stejně jako Slunečná. Odvysíláno jich bylo ale už 126, v předpremiéře 130. Jsou vůbec takové změny teď pro tvůrce žádoucí? Seriál totiž ještě není dotočený, naopak se nedávno herci vrátili zpátky na plac.

Z děje odešli také David Gránský a Marek Taclík. Druhý zmíněný kvůli Kriminálce Anděl, jejíž natáčení připomnělo původní partě staré dobré časy. Gránský se měl původně vrátit, teď to však vypadá, že ani on do děje nakonec nezamíří. Šíří se zvěsti, že měl dostat nabídku na natáčení na Nově, která pro něj nakonec možná bude výhodnější. Věnovat se teď chtěl hlavně své rodině.

