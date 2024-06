Burešovou nemusíte milovat, ale tohle je moc

Eva Burešová před pár měsíci prohlásila, že skončí v seriálu ZOO a dá si na chvíli pauzu. Chtěla si odpočinout, věnovat se svým blízkým. Což se zdálo jako dobrý krok, tím spíš že byla nedávno na zhroucení, a dokonce čelila syndromu vyhoření. „Naložila si toho na sebe opravdu moc. Natáčení, hudební kariéra, muzikály atd. Na jednoho člověka příliš, podle toho to dopadlo. Ale oklepala se rychle a vypadalo to, že pauza jí dost prospěje,“ uvažoval Pavel Rousek.

Pisatele žene k soudu

Najednou ale bylo všechno jinak. Burešová se před pár týdny nechala v pořadu Showtime slyšet, že tedy pauza ne, protože se na obrazovkách zase brzy objeví. I když ne jako herečka. „Prima její jméno oznámila coby porotkyni soutěže Česko Slovensko má talent, které se v roce 2011 sama úspěšně účastnila. Takže sbohem klídeček, sbohem předsevzetí. Některé lidi to rozčílilo a psali jí, že neví, co chce, že je rozmazlená, že jde po penězích apod. Budiž, to ještě bylo za mě v mezích. Co ale následovalo, to už bylo přes čáru.“

Pod jedním z příspěvků na jejím instagramovém profilu se totiž objevilo, že se k účasti ve výše zmíněné soutěži „prokouřila“. Herečka věc předala právníkům, od pisatele se omluvy nedočkala. Pravděpodobně tak rozhodne soud o tom, zda se dočká nějaké kompenzace. „Jedna věc je známému člověku psát, že mu závidím, že ho nemám rád protože a proto. Ale takovéto útoky nemají smysl. Jsou úplně zbytečné,“ měl jasno Pavel Rousek.

Šikanu zažívá i ve třiceti

Přitom Burešová přiznala, že šikanou si procházela v minulosti, ale zažívá ji i ve třiceti. „Nikdo není povinen obdivovat Evu Burešovou. Každý má jistě právo napsat jí, že je špatná herečka, že v nějaké roli vypadá hrozně atd. Ale pouštět se do jejího soukromí, psát jí cokoli negativního například o dětech, to by se dít nemělo.“

Pavel Rousek narážel na fakt, že se někteří lidé do Burešové pouštěli proto, že doma na své syny Nathaniela a Tristana mluví anglicky. Co je ale pro někoho jako rudý hadr na býka, jiný naopak ocení. „Asi záleží, co má dotyčný v hlavě. Já mohu říct, že umět perfektně anglicky, na svého syna se tak také snažím mluvit. Je skvělé, když tohle od rodičů děti dostanou. Ale chápu, že pro někoho je maximum naučit se správně česky.“

Burešová má výhodu, že jejím partnerem je slavný šéfkuchař Přemek Forejt. Dobře tak ví, o čem showbyznys je, a svoji partnerku může podržet. „Někdo mimo showbyznys by to asi nechápal tak dobře. Myslím, že Eva je s ním spokojená. K dokonalosti jí už chybí jen ta svatba. Ale věřím, že na ni také brzy dojde,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek s využitím uvedených zdrojů

KAM DÁL: Kozí stezka Lucie Benešové skončila. S Matonohou mají velké plány.