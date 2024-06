Kozí stezka Lucie Benešové skončila. S Matonohou mají velké plány

Vypadá stále výborně! Herečka ze seriálu Co ste hasiči má postavičku, jakou by jí mohly závidět i mnohem mladší ženy. Zřejmě je to i tím, že je stále v jednom kole. Už z gruntu postavila dvě chalupy v Jizerských horách a podle svých slov by si troufla i na statek. Ten by ale prý nestavěla od základů, „jen“ zrekonstruovala.

Benešová toho zvládá hodně

„S Tomášem Matonohou zřejmě mají velké plány. Už je dvojnásobná babička, jistě bude chtít více času věnovat vnoučatům. A kdyby s partnerem chtěli, mohli by se pustit do podnikání. Třeba chalupy pronajímat, to je dnes dobrý byznys. Anebo dělat rekonstrukce na klíč, Lucii to opravdu jde,“ uvažoval pro Čtidoma.cz Rousek. Možná i proto Benešová na začátku letošního roku oznámila, že si dává od herectví pauzu. Vnuci, do toho dřina. „Denně jsem na stavbě. A musím říct, že je to makačka,“ vysvětlovala blondýnka.

Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na její vlastní potomky. S Matonohou mají syna Štěpána, dceru Lauru a adoptovanou Sáru. Syn Lucián, kterého má herečka z manželství s Filipem Blažkem ze seriálu Jedna rodina, už si víceméně žije po svém. „Kdybych nosil klobouk, tak ho před Benešovou smeknu. Zvládá toho opravdu hodně. Sám si někdy říkám, jestli bych na to měl elán a energii,“ uvažoval Pavel Rousek.

Pro své fanoušky je stále zajímavá

Herečka však nezapomíná ani na své fanoušky. Opět po roce nedávno předvedla proslavenou kozí stezku. „Po roce je tu mořská pohodička a s ní přichází naše kozí cestička. Na kozí stezce, každé ráno, směrem do moře, vás vždy pozdravím a popřeji krásný den,“ napsala si na Instagram a přidala video svých pohupujících se ňader nacpaných v podprsence. O pár dní později však přišlo zklamání, „kozího cestování“ byl konec a vypadá to, že další podobná podívaná už se letos konat nebude.

„Lucie má úžasný dar. Dokáže si ze sebe udělat legraci, navíc umí plně využít svých předností. Ne vulgárně, ale s noblesou a decentností. To nedokáže každý. Spousta celebrit do svých fanoušků cpe horem dolem spoustu reklam, ukazují pozadí, prsa a kdo ví co ještě. Benešová na to jde chytře, stále umí být pro své sledující vzácná a zajímavá,“ uvedl pro Čtidoma.cz Rousek.

Hodně lidí doufá, že ji brzy zase uvidí v nějakém filmu či seriálu. Jisté to ale zatím není. Sama Benešová se nevyjádřila k tomu, jestli a případně kdy by se na obrazovky chtěla vrátit. Plány Matonohy jsou ale podle všeho jasné. „Objeví se v pokračování sitcomu Comeback. Je to pro něj šance vrátit se na výsluní. Takže i Benešová se asi nějakého projektu chytne. Osobně si ale myslím, že ji to potáhne k jejímu koníčku, u herectví už dlouho nevydrží,“ dodal Rousek.

