Chyby v seriálu Přátelé: Matthew Perry si několik let natáčení vůbec nepamatoval

Seriál Přátelé je populární americký sitcom, který se vysílal od roku 1994 do roku 2004. Seriál, jehož tvůrci byli David Crane a Marta Kauffman, vypráví příběh šesti přátel, kteří žijí v New Yorku. Hlavními herci byli Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) a David Schwimmer (Ross). Diváky si získali svou kombinací humoru, romantiky a probíraním aktuálních společenských témat. Seriál se stal jedním z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších televizních pořadů v historii a získal řadu cen, včetně prestižní Emmy.

O víkendu zasáhla svět překvapivá tragická zpráva. Matthew Perry byl nalezen mrtvý v své vířivce, příčina smrti zatím nebyla stanovena, ale spekuluje se o infarktu. Závislost na lécích, alkoholu a drogách by s tím neměla mít nic společného – navzdory drsnému boji byl už několik let čistý. Návykové látky však významně ovlivnily také jeho účast na natáčení Přátel. Ve své zpovědi o mnoho let později přiznal, že několik let si vůbec nepamatuje.

Podivný počet sourozenců a mizející radiátor

Bystří příznivci si všimli, že v obývacím pokoji Joeyho je v některých epizodách pod oknem radiátor, pak tam ale záhadně není. O místním vtipálkovi je také v první sérii řečeno, že má šest sourozenců. Ve druhé sérii ale překvapivě říká, že má sedm sester. Také o Rossovi se údajně stále dokola v seriálu tvrdí, že je mu 29 let.

Na internetu se objevil také detailní popis první epizody šesté série „Co bylo po Las Vegas“. Když se totiž Ross potřetí ožení, jeho manželkou se stane Rachel. Vzali se v opilosti v epizodě „Stalo se v Las Vegas 2. část“. Důvod, proč se tak opili, byl, že Ross počmáral Rachel tvář nesmazatelným fixem a ona odmítala opustit pokoj. Tak se tím fixem počmáral také Ross, aby se krásná blondýnka necítila hloupě. Jenže druhý den se sice vzbudí s počmáranými obličeji, ale na snídani přicházejí za ostatními naprosto čistí. Několikrát bylo přitom zdůrazněno, že ten fix opravdu nejde umýt a celý předešlý den se ho záhadně nemohli zbavit.

Auta, která jezdí pozpátku

Zapomenuto nebylo ani přísné americké právo. Například ve druhé epizodě třetí série by Monice hrozily za poslouchání Richardových vzkazů problémy se zákonem. A když přeskočíme na předchozí sérii, ve druhém díle je po znělce čtyřsekundový záběr na město, kde všechna auta jedou pozpátku. Výjimkou nejsou ani různě zavřené a otevřené dveře v rozdílných záběrech, záhadně putující předměty nebo stíny mikrofonů v záběrech. To jsou ale omluvitelné chyby, které se objevují takřka všude. To diváci rádi odpustí.

Ve třetí sérii se také objevují nesrovnalosti ohledně minulosti Chandlera a Rachel. Když totiž v šestém díle přichází Rachel řešit s kamarádkami svatbu do baru, kde je Monica s Chandlerem, snaží se ten s Rachel flirtovat a Monica ho představí jako svého kamaráda. Jenže v jiných dílech jsou flashbacky do dob jejich studia na střední škole, kde se Chandler s Rachel již znali.

Ale i kdybychom tam chyb našli tolik, že by to vydalo na další desítku článků, důležité je, že si seriál neskutečnou popularitu drží dodnes. Hlavní představitelé si za 10 sérií vydělali zhruba dvě miliardy korun, stali se rodinou, a když jeden z nich před pár dny tragicky odešel, nebyli ani schopni slov. To je důkaz, že Přátelé nejsou jen název, ale způsob, jakým spolu celé ty roky fungovali. A vznikla také láska. Byl to právě Perry, který si kdysi dávno postesknul, jak platonicky miloval půvabnou Jennifer Aniston, nikdy se mu však nepovedlo se s ní pomilovat...

