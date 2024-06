Denisa Nesvačilová se konečně dostala ze spárů nevěrníka a má novou lásku

Nového partnera přiznala sama Denisa Nesvačilová. Je asi logické, že herečka ze seriálu ZOO není příliš sdílná. Potom, co se dělo po rozchodu s Petrem Kolečkem, se jí nikdo nemůže divit. „Nejprve byla za tu zlou, protože jí lidi měli za zlé, že scenáristu odvedla od Anety Vignerové a jejich syna Jiříka. Pak se to ale obrátilo a byla za chudinku, když jí Kolečko sliboval hory i s horákama, ale tajně si vzal její konkurentku. Byl to klasický milostný trojúhelník se vším všudy a ona odešla jako poražená,“ vysvětlil Rousek.

Je veřejně známé, že exmilenec s Nesvačilovou plánoval romantickou dovolenou, místo toho se ale natřel zmizíkem a za pár dní vyšlo najevo, že si vzal Vignerovou. Zrzavá herečka to samozřejmě nesla velmi těžce. Nahromaděný stres dokonce spustil vážné zdravotní problémy v podobě atopického ekzému.

Kolečko je za zlouna

Dlouho se pak zdálo, že si Nesvačilová do srdce jen tak někoho nepustí. „Sem tam se sice mluvilo o nějakém románku, ale nic vážného. Navíc kdo ví, jak to bylo. Ale teď je to prý vážné. Denisa se dokonce nechala slyšet, že by si střihla veselku. Což je docela posun od doby, kdy se chtěla na všechno vykašlat a odjet někam, kde ji nikdo nezná. Na druhou stranu je logické, že se z bolesti dostávala dlouho. Teď to ale vypadá, že se ze spárů nevěrného Kolečka dostala, už nad ní nemá žádnou moc, přenesla se přes všechna příkoří. A je spokojená.“

Navíc už není za tu, která ničí rodinu, tohle jí lidé evidentně odpustili. Největší kritiku tak sklízí Kolečko. „Tak krásná žena jste! Ale on je otřesný,“ komentují například lidé fotku Vignerové a scenáristy na jejím instagramovém profilu. Někteří dokonce ani nejdou daleko pro urážky a Kolečka nazývají ko*otem apod. „To, co udělal, mu nemohlo projít. Hlavně ženy se do něj pouštěly a pouštět budou ještě hodně dlouho. Je prostě prototypem chlapa zrádce, který má ženy jen pro zábavu,“ uvažoval Rousek.

Okusila vlastní medicínu

Hodně lidí si myslí, že Kolečko nevydrží ani s Vignerovou. „Podvede ji. Udělal to jednou a udělá to znovu. Takový chlap se nedá převychovat ani předělat. Nejjednodušší je s ním nebýt, holka by si ušetřila mnoho bolesti,“ řekla našemu webu Denisa Králová z Prahy. Podobně se vyjadřovaly i další ženy, které jsme oslovili.

Nutno ale říct, že ani Nesvačilová není žádný svatoušek. Svého času randila například s Vilémem Postráneckým, synem slavného herce Václava Postráneckého. Zamilovala se ale do režiséra Daniela Pánka a bylo po lásce. „Tenkrát to bylo docela rychlé. Prostě srdci poručit nejde. Jenže nakonec okusila vlastní medicínu – Pánek od ní odešel za Denisou Pfauserovou. Pak ještě byla s hudebníkem Janem Melíškem, až jí do cesty vstoupil Kolečko. Jak to dopadlo, to už dnes víme,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

