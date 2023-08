Dokonalá Policie Modrava? Chybu najdete už v titulcích

Když přijela Jana Vinická na Šumavu, aby velela policejní stanici, možná ji ani nenapadlo, jaké peripetie zažije. Nejprve ze všeho se musela vyrovnat s počáteční nepřízní místních policistů, kteří se nemohli smířit s tím, že jim velí žena. Nejen místní, ale i diváci však rychle zjistili, že je Vinická inteligentní, vtipná – zkrátka ženská, co umí udělat pohodu. Co ale měli tvůrci přeci jen hodnotit přísnějším okem?

Chyby od prvního dílu!

Už ve druhém díle druhé série najdete chybu v titulcích – v epizodě Případ u Dračí skály je v úvodu epizody i na jejím konci uveden Petr Strach místo Petr Stach. Podobná chyba je i ve čtvrté sérii, v sedmé epizodě s názvem Nešťastný vrah. Herec Petr Pěknic je v úvodních titulcích označen jako Pert Pěknic. Korektorka měla asi zrovna dovolenou!

Navíc hned v prvním díle se objeví policista s hodností major. Na podobné stanici by ale ve skutečnosti mohla být nejvyšší hodnost nadporučík, jak píše jeden z diváků na ČSFD. V osmém díle zase přijede doktor za Cermanem, potká nahoře Haničku s dítětem, která pronese: „Táta, dole.“ Už v prvním díle ale zaznělo, že je to bratr, nikoliv otec. V devátém díle také mluví policistka do vysílačky, ale nedrží při tom hovorové tlačítko.

Teta Květa a koláče

V sedmé epizodě čtvrté série byl zase hříšníkem pan hajný. Ten totiž skladoval zbraně a náboje na témže místě, což se nesmí. Když policie otevřela skříňku, bylo to v seriálu vidět. Vůbec nejtěžší to však bude mít teta Květa, kterou hraje Jana Boušková. V epizodě s názvem Případ ukradené krasavice, která byla součástí první řady jako šestnáctý díl, peče Květa koláče na svatbu. Nejenže je hned vyndává z trouby a evidentně se vůbec nespálí, zároveň se jí ani nerozlomí, což by se s čerstvě upečenými pravděpodobně stalo. A také porušuje pověru, že si nevěsta nemá na svou vlastní svatbu péct.

V epizodě Vražda za úplňku se v záběrech na nemocniční chodbu, které se mají odehrávat v různé dny, objevují stále ti samí lidé. K tomu už se vyjádřil sám režisér Jaroslav Soukup: „Dalo by se říct, že chybička se vloudila. Neměli jsme tam zrovna moc komparzu. Říkali jsme si, že on tam bude stát furt, protože v některých blázincích jsou postavy, které tam postávají celé dny."

Další zajímavosti

V seriálu účinkují dobrovolní hasiči ze Srní. Natáčelo se také v obcích Horská Kvilda, Kvilda, Modrava, Kašperské hory a v kempu Antýgl.

Svou poslední roli si zde zahrál Jan Pohan, který zemřel dva týdny před premiérou seriálu.

Filip Tomsa si ve třetí sérii vydělal 650 000 Kč, Zdeněk Palusga 300 000 Kč. Soňa Norisová dostala 700 000 Kč.

Ve čtvrté sérii jezdí kapitánka Vinická se Škodou Karoq, ačkoliv v předchozích třech sériích měla skromného Yetiho.

V prvním díle druhé série bylo potřeba natočit nehodu hned napoprvé. Tvůrci si kvůli rozpočtu nemohli dovolit jiné auto.

Ve druhém díle první série se Katka Nováčková, kterou hraje Taťjana Medvecká, dívá na televizi na film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka z roku 2012.

Seriálové Podhorsko je ve skutečnosti obec Nezdice na Šumavě, jejíž část se jmenuje Pohorsko.

Zesnulý Ladislav Mrkvička hrál postavu Emila Kintzla. To je ve skutečnosti opravdu bývalý učitel z Kašperských hor, který se v seriálu dokonce anonymně objevil jako komparzista.

Scéna z šesté epizody třetí série s názvem Neznámý útočník se natáčela na nádraží v Nemilkově. Vlak, který měl jet v noci ze Sušice, měl okna přelepená černými fóliemi.

V osmé epizodě třetí série s názvem Návrat z Austrálie si museli studnu, ve které se najde mrtvola, nechat tvůrci vykopat.

