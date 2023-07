Manžel mě podvedl, když jsem ležela vedle něj, říká Bára. Byla to jejich svatební noc

V době, kdy jsme se brali, jsem měla velký problém s pitím. Dnes si to dokážu přiznat, ale tehdy jsem si myslela, že víno k zábavě zkrátka patří. Nedělalo mi problém vypít flašku a druhý den jít do práce. Alkoholu jsem holdovala i během naší svatby, a tak jsem se ještě před půlnocí horko těžko dopotácela do apartmánu, kde jsem usnula. To jsem ještě nevěděla, že mě v noci vzbudí absurdní situace, na kterou nikdy nezapomenu.

Byla to kolegyně

Když jsem se uprostřed noci vzbudila, slyšela jsem, že někteří se venku ještě veselí. Myslela jsem, že tam je i Aleš, který si užívá s kamarády, kteří přijeli zdaleka. Když jsem se ale otočila, naskytl se mi hrůzný pohled. Přímo vedle mě, v posteli, kde jsem ležela, si Aleš užíval s cizí ženou. Nejdřív jsem jí neviděla do tváře, pak jsem v ní ale poznala jeho kolegyni Terezu, o které vždy tvrdil, že ho vůbec nezajímá.

Často mě totiž napadalo, zda jejich vztahy nejsou daleko více než pracovní. Myslím, že žena takové věci zkrátka vycítí. A on mě ujišťoval, že nemám pravdu. Nemusím říkat, kdo tu lhal – a kdo se pletl.

Ta chvíle změnila všechno

Moc si z toho okamžiku nepamatuju. Začala jsem na ně křičet, jestli jsou normální a co to dělají. Ani nevím, co mi odpověděli. Byla jsem zdrcená, zničená. Zděšená, co se to vlastně děje. Nedokázala jsem pochopit, proč to Aleš udělal a proč zničil naši svatební noc. Cítila jsem se bezmocná a utekla jsem k místnímu rybníku, kde jsem opřená o strom usnula a probudila jsem se až ráno. Co oni dva tam dělali? Netuším.

Ten okamžik mě změnil. Mám pocit, že nevěřím nikomu a ničemu. Nepřekonali jsme to, ani jsem nechtěla. Vdaná jsem byla sotva pár hodin a z toho si vlastně skoro nic nepamatuju. Nejvtipnější na tom vlastně je, že jsme před svatbou byli partneři osm let. Myslela jsem, že Aleše znám a beru si muže svých snů. Byl to bolestivý zlom, ale naučil mě, že následky našich činů mohou být nevratné a že největší cena za zradu je ztráta důvěry a lásky člověka, který nás miloval. Snad se jednou odvážím dojít k oltáři s jiným člověkem, který mě už nezradí.

